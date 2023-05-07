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بتكلفة 129 مليون ريال.. توقيع عقد مشروع تصريف الأمطار بحي البساتين
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بتكلفة 129 مليون ريال.. توقيع عقد مشروع تصريف الأمطار بحي البساتين

بتكلفة 129 مليون ريال.. توقيع عقد مشروع تصريف الأمطار بحي البساتين

بتكلفة 129 مليون ريال.. توقيع عقد مشروع تصريف الأمطار بحي البساتين
٠٦:٣٣:٢٥ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عقد مشروع حلول لتصريف مياه الأمطار بحي البساتين، والذي تجاوزت تكلفته الإجمالية 129 مليون ريال، ومدة تنفيذ تصل لـ 30 شهرا.

أحد أهم مشاريع البنية التحتية

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار غسان بن عبدالله الزهراني، أن المشروع يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية وضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

وبيّن أن حلول الأمطار بحي البساتين ستغطي مساحة إجمالية تصل لـ 7.3 كم2، وتتضمن تركيب أنابيب بطول 30 كم وعدد 366 مصيدة و 188 منهولا.

أمانة محافظة جدة

وتعد مشاريع أمانة محافظة جدة لتصريف مياه الأمطار ضمن أهم مشاريع البنية التحتية للمدينة، حيث يجري العمل حاليا على تنفيذ تسعة مشاريع لتصريف مياه الأمطار بإضافة إلى ثلاثة مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المراحل (الثانية والثالثة والرابعة) بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ الميار و 464 مليون و 304 آلاف ريال.

وتشمل: (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) – مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام – مشروع حي المنار – مشروع طريق الحرمين بحي النخيل – مشروع طيبة – مشروع الهدى والأجاويد – مشروع طريق الملك فيصل – مشروع المحمدية – مشروع الفردوس.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية تصريف الامطار جدة حي البساتين وزير القروية والاسكان

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