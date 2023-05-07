التقديم يبدأ اليوم.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) بجدة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– عامل / عاملة (25 وظيفة).
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الشروط المطلوبة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- شهادة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية.
مكان العمل:
– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م.
طريقة التقديم:
– وأشارت الخدمات الطبية للقوات المسلحة إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.