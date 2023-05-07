الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
التقديم يبدأ اليوم.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
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التقديم يبدأ اليوم.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

التقديم يبدأ اليوم.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

التقديم يبدأ اليوم.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
٠٦:٣٣:٥٦ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) بجدة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– عامل / عاملة (25 وظيفة).

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الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- شهادة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية.

مكان العمل:

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م.

طريقة التقديم:

– وأشارت الخدمات الطبية للقوات المسلحة إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

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الخدمات الطبية للقوات المسلحة فرص وظائف وظائف شاغرة

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