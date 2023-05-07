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هل تصام ست من شوال مجتمعة أم متفرقة؟
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هل تصام ست من شوال مجتمعة أم متفرقة؟

هل تصام ست من شوال مجتمعة أم متفرقة؟

هل تصام ست من شوال مجتمعة أم متفرقة؟
٠٦:٣٤:٥٧ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، أن صيام ستة أيام من شوال هي سنة مؤكدة، لقول النبي ﷺ: “من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر”.

صيام سنة كاملة

وشرح الفوزان أن كلمة الدهر في الحديث تعني السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر، وستة الأيام عن شهرين، فهذه شهور السنة، اثنا عشر شهرا، في الفضل والأجر من الله سبحانه وتعالى.

وتابع: “لذلك يستحب صيام الست من شوال، سواء من أول الشهر أو من وسطه، أو من آخره، سواء كانت متتابعة أو متفرقة، مادامت في شهر شوال، ففيها هذا الأجر العظيم.

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وفي سياق آخر، أوضح الفوزان حكم الذبائح التي تقام في الأعراس، وتداولها الناس كعادة قديمة وحافظوا عليها.

سنة مؤكدة 

وقال الفوزان إن الذبائح هي سنة نبوية، حيث أن النبيﷺ قال لأحد من أصحابه بعد أن تزوج : “أولم ولو بشاة”، ولفعل النبي ﷺ عندما تزوج أنه كان يولم لأصحابه، فهي سنة مؤكدة.

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