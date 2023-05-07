منها 75 في واشنطن.. 220 هجومًا جماعيًا بأسلحة نارية.. ماذا يحدث في أمريكا؟

تواصل- فريق التحرير:

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة، حوادث إطلاق نار جماعية، وذلك بشكل متزايد هذا العام.

هجوم مسلح في أمريكا:

وحول هذه الجرائم، وبحسب ما ذكرته وكالة ” رويترز”، فقد شهد أحد المراكز التجارية في ولاية تكساس، جريمة إطلاق نار راح ضحيتها 8 أشخاص وجُرح 7 آخرون.

وأوضحت الوكالة أنه أُطلق أكثر من نحو 200 هجوم جماعي بأسلحة نارية، على الأقل منذ بداية العام.

75 هجوما مسلحا في واشنطن:

بينما وقعت 75 حالة في العاصمة واشنطن وحدها، حتى الخامس من مايو الماضي، غير جرائم الاعتداء الأخرى التي لم تنته بالقتل.

وكشفت مراكز داخلية لعمليات إطلاق النار في أمريكا، أن السنوات الثلاث الماضية شهدت أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعية.

وأشارت إلى أن انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بمعدل 120 سلاحًا لكل 100 مواطن، وهي نسبة كبيرة.

يأتي هذا في الوقت الذي لم يتحرك فيه المشرعون، بشكل جدي للسيطرة على هذا الوضع، والحد من حمل السلاح، ما سهل ارتكاب الجرائم مع توافر أدواتها.

دوافع الجرائم في أمريكا:

تختلف دوافع جرائم القتل الجماعية عند مرتكبيها بحسب حالة كل شخص قرر الإقدام على مثل تلك الفعلة في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أسوشيتيد برس، أن دوافع تلك الجرائم تُعزى إلى عدة أمور، بينها:

-التعصب والكراهية تجاه المجتمعات التي يطلق على أفرادها النار.

– الضغائن المختلفة بين الأشخاص.

– وجود مشكلة نفسية عند المجرم.

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