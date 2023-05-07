الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن تطورات الأزمة السورية
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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن تطورات الأزمة السورية

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن تطورات الأزمة السورية

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن تطورات الأزمة السورية
٠٦:٠٥:٢٢ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأحد، في الاجتماع الوزاري بشأن تطورات الأزمة السورية، وذلك بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

الحل السياسي للأزمة السورية

وجرى خلال الاجتماع، التشاور وتبادل وجهات النظر حيال الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

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نتائج الاجتماع التشاوري

كما استعرض الاجتماع، نتائج الاجتماع التشاوري بشأن سوريا المنعقد في مدينة جدة منتصف أبريل 2023م، واجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا المنعقد في عمّان بداية مايو الجاري.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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الكلمات الدلالية:
الجامعة العربية الخارجية سوريا‬‏ وزير الخارجية

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