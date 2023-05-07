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لكافة الأعمار.. توصية مهمة من وقاية بشأن تناول التطيعمات

لكافة الأعمار.. توصية مهمة من وقاية بشأن تناول التطيعمات

لكافة الأعمار.. توصية مهمة من وقاية بشأن تناول التطيعمات
٠٥:٤٣:٠٠ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوصت هيئة الصحة العامة “وقاية”، بأهمية بأخذ اللقاحات الأساسية لمختلف الأعمار بحسب جدول التطعيمات الوطني.

وقالت وقاية، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن جدول التطعيمات الأساسية الوطني يعتمد على كيفية استجابة الجهاز المناعي للقاحات في مختلف الأعمار ومتى نكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض”.

الانتقال إلى التطعيمات الإلكترونية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن بدء الانتقال من شهادة التطعيمات الورقية إلى الإلكترونية عبر تطبيق (صحتي)، حتى يسهل الحفاظ عليها وتصديرها عند الحاجة.

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وقالت الوزارة –عبر حسابها بموقع تويتر- أنه يمكن الحجز في عيادة توثيق التطعيمات ثم الذهاب للمركز الصحي، أو تسجيل التطعيم ذاتيا عبر تطبيق (صحتي).

كان وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، أكد أن وزارة الصحة ستستبدل شهادة التطعيم الورقية إلى إلكترونية خلال ثلاثة أعوام.

وقال جوخدار إن الوزارة كانت جاهزة لتطبيق خطة التحول الرقمي منذ ديسمبر 2019، إلا أن جائحة كورونا أجّلت العمل عليها بسبب الموجة الأولى والثانية لفيروس “كوفيد-19″، وفحوصات كورونا، وفقًا لـ”عكاظ”.

خطة الوزارة

وكشف عن أن خطط الوزارة ستشمل أمرين:

أولهما: الاستغناء عن جميع الشهادات الورقية لتطعيم الأطفال بعد عامين إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى.

وثانيهما: توفير جميع التطعيمات إلكترونياً عبر تطبيق «صحتي».

اللقاحات والحج

وأكد جوخدار على استعداد وزارة الصحة لحج هذا العام، وأنها اشترطت تناول الحجاج للقاحات قبل موسم الحج.

وقال إن حجاج الداخل يُشترط عليهم لقاحا الأنفلونزا الموسمية، والحمى الشوكية، غير لقاحات كورونا.

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الكلمات الدلالية:
التطعيمات هيئة الصحة العامة وزارة الصحة وقاية

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