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نمو اقتصاد المملكة خلال الربع الأول من 2023
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نمو اقتصاد المملكة خلال الربع الأول من 2023

نمو اقتصاد المملكة خلال الربع الأول من 2023

نمو اقتصاد المملكة خلال الربع الأول من 2023
٠٥:٤٤:١٥ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قاد القطاع غير النفطي، النمو الاقتصادي في المملكة، بعد نموه بنسبة 5.8%، مواصلا نموه للربع التاسع على التوالي (منذ الانكماش 1% في الربع الرابع 2020).

رؤية 2030

ويأتي هذا النمو نتيجة التحفيز الحكومي في ظل اعتماد رؤية المملكة 2030 كثيرا على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65% بحلول 2030، فيما حصته في 2019 تبلغ 40.7% من الناتج.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع القطاع الحكومي 4.9% حسب “الاقتصادية”.

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نمو الناتج المحلي

ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 3.9 %، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء.

ارتفاع إيرادات الميزانية

وحسب بيانات وزارة المالية، ارتفعت إيرادات الميزانية خلال الربع الأول من العام الجاري 1% لتبلغ 280.9 مليار ريال مقابل 278 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

حجم الإنفاق الرأسمالي

وفي الوقت نفسه، بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي المنصرف فعليا بحسب ميزانية الربع الأول من العام الجاري نحو 25.98 مليار ريال، مقارنة بنحو 14.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وشكل الإنفاق الرأسمالي نحو 9.2% من إجمالي المصروفات الفعلية للفترة، في حين كانت تقدر بنحو 6.7% للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبذلك يسجل الإنفاق الرأسمالي في الربع الأول معدل نمو بلغ 75.1% على أساس سنوي، بينما سجل تراجع 57 % مقارنة مع الربع السابق والبالغ 59.74 مليار ريال.

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الإيرادات النفطية

وتراجعت الإيرادات النفطية 3 في المائة لتبلغ 178.6 مليار ريال مقابل 183.7 مليار ريال، متأثرة بتراجع أسعار النفط خلال الربع الأول 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022 والتى شهدت تجاوز الأسعار الـ100 دولار للبرميل مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

نمو الاقتصاد غير النفطي

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات التي تقودها الحكومة في المملكة، ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة سيساعدان في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة وسط توقعات بتباطؤ حاد في النمو الإجمالي هذا العام.

تباطؤ قطاع النفط

من جانبه، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: “مع تنفيذ حصص أوبك+ الجديدة هذا العام، نتوقع أن يتباطأ قطاع النفط” مضيفا أن التأثير على موازنة السعودية يعتمد على الأسعار، حسب “رويترز”.

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