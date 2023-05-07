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تم تشييده قبل 5 عقود.. لحظة تفجير جسر ضخم ومتهالك في ألمانيا
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تم تشييده قبل 5 عقود.. لحظة تفجير جسر ضخم ومتهالك في ألمانيا

تم تشييده قبل 5 عقود.. لحظة تفجير جسر ضخم ومتهالك في ألمانيا

تم تشييده قبل 5 عقود.. لحظة تفجير جسر ضخم ومتهالك في ألمانيا
٠٥:٤٠:٤٩ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تفجير جسر ضخم ومتهالك في ألمانيا تم تشييده قبل خمسة عقود تقريبا.

تفجير جسر متهالك

وأظهر المقع المتداول، الجسر أثناء عملية التفجير، حيث يبلغ طوله 453 مترا وتم تفجيره باستخدام 150 كيلو جراماً من المتفجرات.

وقبل أشهر، أعلنت السلطات المختصة في شمال شرق ألمانيا، أنه تم تفجير جسر قديم على طريق سريع، يبلغ طوله 484 مترًا، وارتفاعه 71.9 متر.

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وأوضحت السلطات في ألمانيا، أن عملية التفجير هذه تعد الأولى من نوعها والتي يتم خلالها تفجير جسر بهذا الطول والارتفاع.

إخلاء السكان

وقالت السلطات الألمانية، إنها راقبت التفجير المتحكم به عن بعد لمنع أي أضرار ممكن أن تلحق بالجسر الجديد الذي يتم بناؤه بجانب الجسر القديم والذي تم افتتاحه مؤخراً.

كذلك تم إخلاء المنطقة من السكان مؤقتًا لأسباب تتعلق بالسلامة ولمنع وقوع أي أخطار على السكان.

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