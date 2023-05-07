قبل وفاته.. والد المصور “هاني الزهراني” يروي آخر اللحظات في حياة ابنه (فيديو)

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روى والد المصور المتوفى هاني الزهراني تفاصيل آخر لحظاته مع ابنه قبل سقوطه من أعلى مرتفعات جبال السودة.

وقال في مداخلة بقناة “الإخبارية”: نحمد الله على كل شيء ونصبر على ما ابتلانا به، وآخر لقاء كان بعد العيد، حيث طلب مني الذهاب إلى عسير لتصوير المناطق السياحية فقلت له “الله يوفقك”، وماكنت أعلم أنه لن يعود مرة أخرى.

كلمات ممزوجة بالحزن

وبكلمات ممزوجة بالألم والحزن، أضاف الأب: “كانت هناك أمور أخرى عليه أن يقوم بها مثل استخراج بطاقة أحوال لابنته”.

وأوضح “الأب” أنه تلقى الكثير من الاتصالات وكان أبرزها من أمير منطقة الباحة، موجها له الشكر على التعزية وأيضا الوزير سلمان الدوسري وتركي آل الشيخ ومشايخ وقبائل زهران.

وأثارت وفاة “الزهراني” تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حزنا على فراقه.

وفاة هاني الزهراني: وتوفي المصور هاني الزهراني خلال قيامه بتصوير أحد الأعمال الفنية بمنحدر وعر في جبال السودة بأبها، إثر سقوطه من أعالي الجبال الشاهقة التي يصل ارتفاعها إلى 3.133 مترا. وتميز الزهراني بالتقاطاته الفريدة، وبالدقة المتناهية في اختيار زوايا التصوير، وسط الطبيعة الجاذبة والتضاريس الوعرة، بالإضافة إلى اهتمامه بتصوير أحداث مفعمة بالحماس والإثارة.

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