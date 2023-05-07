رابطة العالم الإسلامي ترحب بمبادرة المملكة بدء المحادثات بين الأطراف السودانية

تواصل – واس:

رحّبت رابطة العالم الإسلامي ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي تحتضنها مدينة جدة، بمبادرة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقف شامل ودائمٍ لإطلاق النار

وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور العيسى عن أملِه أن تُسهِم هذه المبادرة في وقْفٍ شاملٍ ودائمٍ لإطلاق النار، تمهيدًا لإيجاد حلٍّ نهائيٍّ لهذه الأزمة المؤلمة التي تعصف بالسودان وشعبه العزيز.

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وأشاد بالجهود التي تبذلها المملكة ، ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني في هذا الوضع الخطر، وتكثيف التواصل مع الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلٍّ شاملٍ وسلميٍّ، وإجلاء الرعايا وإيصال المساعدات الإنسانية.

الصراع الحالي يقسم السودان لأقاليم متناحرة

وحذر أمين عام جامعة الدول العربية، من استفحال الصراع الحالي وتحوله لجولة أولى في معركة ممتدة، ما قد يقسم السودان لأقاليم متناحرة.

لابد من دعم المبادرة السعودية الأمريكية

وأكد في تصريحات له اليوم، أن المبادرة السعودية الأمريكية بشأن السودان تستحق الدعم،

مبينًا أن السودان اليوم في مفترق طرق وكلي ثقة في أن الدول العربية لن تدخر جهدا لمساندته.

وأوضح أن الخرطوم أصبحت ساحة لمعارك دامية بين طرفي النزاع في السودان،

مؤكدًا أن المناشدات والهدن لم تنجح في حقن الدماء ووقف المعارك في السودان.

مجلس التعاون يثمن دور المملكة في السودان

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بالمبادرة السعودية الأمريكية لبدء مباحثات بين بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

جهود الرياض متواصلة لحل الأزمة السودانية

وأضاف أن الجميع يثمن جهود الرياض وواشنطن المتحدة لتهيئة الأرضية للحوار وخفض مستوى التوتر بما يضمن أمن واستقرار السودان.

وأعرب عن أمله أن تسهم المحادثات بين الأطراف السودانية في الوصول لحل سياسي يحافظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة ويحقق تطلعات الشعب.

مشروع قرار وزراء الخارجية العرب بشأن السودان

وفي القاهرة، أصدر وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد، مشروع قرار ينص على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته.

الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته

وأتفق الوزراء العرب على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية،

والسعي لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار، مشددين على رفض أية تدخلات خارجية في الشأن السوداني.

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