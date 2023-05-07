أخبار السعودية.. مفاجأة في تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي والشرط الأهم للابتعاث ومداهمة شقتين بجدة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أصدرت وزارة المالية تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول 2023. وقالت إن نفقات ميزانية الدولة خلال الربع الأول من 2023 بلغت 283 مليار ريال.

ألغت وزارة التعليم، أفضلية التسجيل المبكر للطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1445 هـ.

قضت المحكمة الجزائية في نجران، بالسجن 10 سنوات، وغرامة 100 ألف ريال، على مواطنين، بعد إدانتهما بتهريب القات، وحبوب البريجابلين المخدرة، من اليمن إلى المملكة.

تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر عمليات إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى ميناء جدة في المملكة.

ألزمت وزارة التعليم، المرشح للإيفاد والابتعاث بالتعهد بالموافقة على المهمة التعليمية التي يكلف بها وعلى مقرها ومدتها بعد الحصول على المؤهل وفق الاحتياج التعليمي.

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن خطوات الحصول على تصريح التصوير أو ما تعرف بشهادة “عدم الممانعة”.

استمرارًا للحالة المطرية على جنوب المملكة، تساقطت ظهر اليوم أمطار غزيرة أدت لجريان السيول بأبها في عسير.

أظهر مقطع فيديو لحظة مداهمة أمانة جدة وإجادة معملاً داخل شقتين سكنيتين يتبع أحد المواقع الشهيرة بحي القرينية والمختص في إنتاج الكيك والمكسرات والبهارات.

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