أخبار السعودية.. مفاجأة في تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي والشرط الأهم للابتعاث ومداهمة شقتين بجدة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
“المالية”: نفقات الميزانية العامة بلغت 283 مليار ريال في 3 شهور
أصدرت وزارة المالية تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول 2023. وقالت إن نفقات ميزانية الدولة خلال الربع الأول من 2023 بلغت 283 مليار ريال.
مفاجأة من “التعليم” بشأن التسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي
ألغت وزارة التعليم، أفضلية التسجيل المبكر للطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1445 هـ.
10 سنوات و100 ألف ريال غرامة على مواطنين هربا المخدرات إلى المملكة
قضت المحكمة الجزائية في نجران، بالسجن 10 سنوات، وغرامة 100 ألف ريال، على مواطنين، بعد إدانتهما بتهريب القات، وحبوب البريجابلين المخدرة، من اليمن إلى المملكة.
15 دقيقة فقط.. مدة إجراءات دخول رعايا الدول إلى المملكة بعد وصول طائرات الإجلاء
تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر عمليات إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى ميناء جدة في المملكة.
“التعليم” تكشف عن الشرط الأهم للابتعاث في العام الدراسي المقبل
ألزمت وزارة التعليم، المرشح للإيفاد والابتعاث بالتعهد بالموافقة على المهمة التعليمية التي يكلف بها وعلى مقرها ومدتها بعد الحصول على المؤهل وفق الاحتياج التعليمي.
تجنبًا لغرامة كبيرة.. خطوات الحصول على تصريح التصوير (فيديو)
كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن خطوات الحصول على تصريح التصوير أو ما تعرف بشهادة “عدم الممانعة”.
ظهر اليوم.. شاهد تساقط الأمطار وجريان السيول بـ”أبها” في عسير
استمرارًا للحالة المطرية على جنوب المملكة، تساقطت ظهر اليوم أمطار غزيرة أدت لجريان السيول بأبها في عسير.
شاهد: لحظة مداهمة شقتين سكنيتين في جدة.. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه داخلهما
أظهر مقطع فيديو لحظة مداهمة أمانة جدة وإجادة معملاً داخل شقتين سكنيتين يتبع أحد المواقع الشهيرة بحي القرينية والمختص في إنتاج الكيك والمكسرات والبهارات.
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