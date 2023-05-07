شاهد.. الأمطار الغزيرة تتساقط مع حبات البرد على الباحة

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية على جنوب المملكة، تساقطت عصر اليوم أمطار غزيرة أدت لجريان السيول على منطقة الباحة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الباحة لأمطار غزيرة وحالة من التقلبات الجوية والطقس غير المستقر.

استمرار الحالة المطرية مع رياح نشطة

وحذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار الحالة المطرية مع رياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

أمطار رعدية وبرد على هذه المناطق

وتوقع أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على مكة والمدينة ونجران وجازان وعسير والباحة.

وأشار إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة، مؤكدًا أن أعلى درجة مسجلة اليوم هي 41 درجة في مكة المكرمة والخرج وحفر الباطن.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.