الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
جمعية هواة اللاسلكي تنهي تجهيزاتها لتدشين أكبر تلسكوب في الشرق الأوسط
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جمعية هواة اللاسلكي تنهي تجهيزاتها لتدشين أكبر تلسكوب في الشرق الأوسط

جمعية هواة اللاسلكي تنهي تجهيزاتها لتدشين أكبر تلسكوب في الشرق الأوسط

جمعية هواة اللاسلكي تنهي تجهيزاتها لتدشين أكبر تلسكوب في الشرق الأوسط
٠٤:٣٥:٥١ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أنهت جمعية هواة اللاسلكي، تجهيزاتها لتدشين أكبر تلسكوب راديوي في الشرق الأوسط بمدينة حائل بقطر 20 مترًا.

وأوضحت أنه تم أنجاز كافة الأعمال الإنشائية وجاري معايرته واختباره قبل ربطه بمنظومة التلسكوبات الراديوية التي أنشأتها الجمعية في الجامعات.

مشروع وطني تاريخي هو الأول بالشرق الأوسط

 كما تم أنشاء هذا المشروع الوطني في موقع المرصد الفلكي في ” متنزه مشار” بحائل الذي يعود تاريخه أنشئه لأكثر من ٣٠٠٠ عام حسب ما نشر عنه .

 ويعد المشروع الأول في تاريخ المملكة والجزيرة العربية، ومرجعية لكافة الجامعات السعودية وللباحثين في مجال الفلك .

 وبين صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن فيصل رئيس الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي أن هذا المشروع النوعي هو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

ويأتي المشروع بتعاون مع الشريك الإستراتيجي للجمعية أمانة منطقة حائل،

وبتوجيهات من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبة، وبمتابعة من الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

وأكد أن المشروع يبين التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحقيق التحول الرقمي الفعال الذي يهدف إلى بناء مجتمع رقمي، من خلال:

1 – وإنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة بما يسهم في تحسين تطوير الصناعة.

2 – تحسين التنافسية والتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي، وتوليد الوظائف، وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

3 – لق وطن رقمي من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار .

الكلمات الدلالية:
أكبر تلسكوب راديوي المرصد الفلكي جمعية هواة اللاسلكي حائل متنزه مشار مجال الفلك

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