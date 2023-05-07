توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن طريقة تعديل نزول الدعم لطفلة من الأب للجدة

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لـ “حساب المواطن” مع سؤال مغردة بشأن إمكانية تغيير نزول الدعم لطفلة من الأب للجدة.

وقالت المغردة: “طفلة عمرها أقل من 18 أمها مطلقة ثم توفت أمها وعايشة عند جدتها لكن حساب المواطن حقها ينزل في حساب أبوها كيف ينزل عند جدتها بحكم أنها وليتها ؟”.

وتابع الحساب: “أهلا بك، بإمكان المستفيد الرئيسي إضافة التابع من ضمن التابعين لديه “كتابع معال ” عن طريق حسابه ” تفاصيل الطلب – بيانات التابعين ” والضغط على إضافة ثم حفظ من “إدراة المرفقات” ثم إرفاق المستندات المطلوبة “صك ولاية أو إثبات احتضان”.

برنامج الدعم

وفي وقت سابق، قال حساب المواطن، إنه لا تأثير على مستفيدي الضمان الاجتماعي من برنامج الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد مستفيدي الضمان الاجتماعي حول ما إذا كان في إمكانه الاستفادة أيضًا من حساب المواطن، أم لا؟.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “برنامج حساب المواطن منفصل عن الضمان الاجتماعي ولا يؤثر عليه”.

وأتاحت الخدمة للفرد المستقل التسجيل، مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل:

-صك الملكية للسكن.

-أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد.

-أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي – خاص.

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نظام الضمان الاجتماعي المطور

هو برنامج تم وضعه لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

ويشمل الدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة ؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

-يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

-يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.

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