الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
قبل صرف دفعة مايو.. توضيح من حساب المواطن لمستفيدي حافز وساند وريف وتمهير
15 دقيقة فقط.. مدة إجراءات دخول رعايا الدول إلى المملكة بعد وصول طائرات الإجلاء
قبل وفاته.. والد المصور “هاني الزهراني” يروي آخر اللحظات في حياة ابنه (فيديو)
رابطة العالم الإسلامي ترحب بمبادرة المملكة بدء المحادثات بين الأطراف السودانية
توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن طريقة تعديل نزول الدعم لطفلة من الأب للجدة
شاهد.. الأمطار الغزيرة تتساقط مع حبات البرد على الباحة

الرئيسية

 /

محليات

 /

قبل صرف دفعة مايو.. توضيح من حساب المواطن لمستفيدي حافز وساند وريف وتمهير

قبل صرف دفعة مايو.. توضيح من حساب المواطن لمستفيدي حافز وساند وريف وتمهير

قبل صرف دفعة مايو.. توضيح من حساب المواطن لمستفيدي حافز وساند وريف وتمهير
٠٤:٥٨:١٧ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قبل ثلاثة أيام فقط من صرف الدفعة 66 – شهر مايو، أصدر حساب المواطن، توضيحًا للمستفيدين من عدد من برامج الدعم المختلفة حول تأثير ذلك على استحقاقهم لدعم البرنامج.

جاء ذلك في سلسلة ردود عبر حساب “خدمة المستفيدين” في موقع تويتر”.

المستفيدون من دعم حافز

هل التسجيل في “حافز” يؤثر على حساب المواطن؟ وإذا انقطع هل يستمر للزوج والبنت ويخصم بحق العائل؟

أجابت “خدمة المستفيدين: “في حال وجود دخل من حافز للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل ” مخصص من برنامج حافز” وسيتم احتسابه من ضمن الدخل”.

المستفيدون من دعم ساند

هل اذا كانت الزوجة تحصل على دعم “ساند” يمكن للزوج أن يسجل في حساب المواطن أم لا؟

أجابت “خدمة المستفيدين” بأنه “في حال وجود دخل من “ساند” للتابع لابد من الافصاح عنه واختيار نوع الدخل”غير ذلك” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج ساند”، وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة”.

المستفيدون من دعم ريف

هل يتأثر حساب الموطن عند التسجيل في دعم ريف؟

أجابت الخدمة بأن “دعم ريف لايؤثر على حساب المواطن، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الافصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم”.

المستفيدون من تمهير

مكافأة تمهير هل يجب الإفصاح عنها ضمن دخل الأسرة أم لا؟

نعم ،في حال وجود دخل من برنامج “تمهير” لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “غير ذلك” وكتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير) وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa،نسعد بخدمتك

اقرأ أيضًا:

عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي قبل إيداع دفعة مايو

أعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة الجديد – الدفعة 66 لشهر مايو.

وكتب في تنويه عبر الحساب الرسمي على موقع “تويتر”: “3 أيام على إيداع الدفعة الـ 66 من برنامج حساب المواطن”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

اقرأ أيضًا:

بيان عاجل من حساب المواطن بشأن دفعة مايو

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن الدعم الإضافي الدفعة 64 من حساب المواطن الدفعة 65 من حساب المواطن الدفعة 66 من حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن دفعة شهر مايو دفعة مارس من حساب المواطن دفعة مايو من حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال كم الدعم الإضافي؟

مواد ذات صلة

المزيد
هاشتاق “الزلزال المدمر” يتصدر الترند.. ومغردون يشيدون بـ “التجربة اليابانية”

هاشتاق “الزلزال المدمر” يتصدر الترند.. ومغردون يشيدون بـ “التجربة اليابانية”

١٠:٣٧ ص، الخميس، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
“الشورى” يرفض توصية بتعزيز كادر “الهيئة” بوظائف نسائية إدارية وميدانية

“الشورى” يرفض توصية بتعزيز كادر “الهيئة” بوظائف نسائية إدارية وميدانية

٠١:٥٢ م، الثلاثاء، ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
استكمال تشطيبات أبواب المسجد الحرام ومبنى المطاف

استكمال تشطيبات أبواب المسجد الحرام ومبنى المطاف

٠٤:٠٩ م، الأحد، ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
«الخدمة المدنية» توضح آخر موعد لاستلام طلبات «الوظائف التعليمية»

«الخدمة المدنية» توضح آخر موعد لاستلام طلبات «الوظائف التعليمية»

٠٨:١٦ ص، الأربعاء، ٠٦ سبتمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *