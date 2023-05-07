قبل صرف دفعة مايو.. توضيح من حساب المواطن لمستفيدي حافز وساند وريف وتمهير

تواصل – فريق التحرير:

قبل ثلاثة أيام فقط من صرف الدفعة 66 – شهر مايو، أصدر حساب المواطن، توضيحًا للمستفيدين من عدد من برامج الدعم المختلفة حول تأثير ذلك على استحقاقهم لدعم البرنامج.

جاء ذلك في سلسلة ردود عبر حساب “خدمة المستفيدين” في موقع تويتر”.

المستفيدون من دعم حافز

هل التسجيل في “حافز” يؤثر على حساب المواطن؟ وإذا انقطع هل يستمر للزوج والبنت ويخصم بحق العائل؟

أجابت “خدمة المستفيدين: “في حال وجود دخل من حافز للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل ” مخصص من برنامج حافز” وسيتم احتسابه من ضمن الدخل”.

المستفيدون من دعم ساند

هل اذا كانت الزوجة تحصل على دعم “ساند” يمكن للزوج أن يسجل في حساب المواطن أم لا؟

أجابت “خدمة المستفيدين” بأنه “في حال وجود دخل من “ساند” للتابع لابد من الافصاح عنه واختيار نوع الدخل”غير ذلك” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج ساند”، وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة”.

المستفيدون من دعم ريف

هل يتأثر حساب الموطن عند التسجيل في دعم ريف؟

أجابت الخدمة بأن “دعم ريف لايؤثر على حساب المواطن، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الافصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم”.

المستفيدون من تمهير

مكافأة تمهير هل يجب الإفصاح عنها ضمن دخل الأسرة أم لا؟

نعم ،في حال وجود دخل من برنامج “تمهير” لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “غير ذلك” وكتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير) وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa،نسعد بخدمتك

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عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي قبل إيداع دفعة مايو

أعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة الجديد – الدفعة 66 لشهر مايو.

وكتب في تنويه عبر الحساب الرسمي على موقع “تويتر”: “3 أيام على إيداع الدفعة الـ 66 من برنامج حساب المواطن”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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بيان عاجل من حساب المواطن بشأن دفعة مايو

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.