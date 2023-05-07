جامعة الدول العربية: استفحال الصراع الحالي يقسم السودان لأقاليم متناحرة

تواصل – فريق التحرير:

حذر أمين عام جامعة الدول العربية، من استفحال الصراع الحالي وتحوله لجولة أولى في معركة ممتدة، ما قد يقسم السودان لأقاليم متناحرة.

لابد من دعم المبادرة السعودية الأمريكية

وأكد في تصريخات له اليوم، أن المبادرة السعودية الأمريكية بشأن السودان تستحق الدعم، مبينًا أن السودان اليوم في مفترق طرق وكلي ثقة في أن الدول العربية لن تدخر جهدا لمساندته.

وأوضح أن الخرطوم أصبحت ساحة لمعارك دامية بين طرفي النزاع في السودان، مؤكدًا أن المناشدات والهدن لم تنجح في حقن الدماء ووقف المعارك في السودان.

تشكيل لجنة اتصال وزارية عربية

وفي بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب، تبنى الوزارة تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لمتابعة تنفيذ بيان عمان.

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بالمبادرة السعودية الأمريكية لبدء مباحثات بين بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

الجميع يثمن جهود الرياض لحل الأزمة السودانية

وأضاف أن الجميع يثمن جهود الرياض وواشنطن المتحدة لتهيئة الأرضية للحوار وخفض مستوى التوتر بما يضمن أمن واستقرار السودان.

وأعرب عن أمله أن تسهم المحادثات بين الأطراف السودانية في الوصول لحل سياسي يحافظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة ويحقق تطلعات الشعب.

مشروع قرار وزراء الخارجية العرب

وفي القاهرة، أصدر وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد، مشروع قرار ينص على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته.

الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته

وأتفق الوزراء العرب على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والسعي لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

رفض أية تدخلات خارجية في الشأن السوداني

وشدد على رفض أية تدخلات خارجية في الشأن السوداني، مع تشكيل مجموعة اتصال للعمل على حل أزمة السودان.

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