الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة الدول العربية: استفحال الصراع الحالي يقسم السودان لأقاليم متناحرة
بدء أعمال “السجل العقاري” في الرياض لأول مرة.. وطريقة التسجيل إلكترونيا
“المالية”: نفقات الميزانية العامة بلغت 283 مليار ريال في 3 شهور
عاجل.. “التعليم” تكشف عن الشرط الأهم للابتعاث في العام الدراسي المقبل
مزايا بالجملة.. معهد الضيافة يًعلن تدريب منتهي بالتوظيف بالرياض والباحة وجازان
“موتورولا” تزيح الستار عن أحدث ساعاتها الذكية.. و7 مميزات حصرية (صور)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

جامعة الدول العربية: استفحال الصراع الحالي يقسم السودان لأقاليم متناحرة

جامعة الدول العربية: استفحال الصراع الحالي يقسم السودان لأقاليم متناحرة

جامعة الدول العربية: استفحال الصراع الحالي يقسم السودان لأقاليم متناحرة
٠٤:٢٠:٤٦ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر أمين عام جامعة الدول العربية، من استفحال الصراع الحالي وتحوله لجولة أولى في معركة ممتدة، ما قد يقسم السودان لأقاليم متناحرة.

لابد من دعم المبادرة السعودية الأمريكية

وأكد في تصريخات له اليوم، أن المبادرة السعودية الأمريكية بشأن السودان تستحق الدعم، مبينًا أن السودان اليوم في مفترق طرق وكلي ثقة في أن الدول العربية لن تدخر جهدا لمساندته.

وأوضح أن الخرطوم أصبحت ساحة لمعارك دامية بين طرفي النزاع في السودان، مؤكدًا أن المناشدات والهدن لم تنجح في حقن الدماء ووقف المعارك في السودان.

تشكيل لجنة اتصال وزارية عربية

وفي بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب، تبنى الوزارة تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لمتابعة تنفيذ بيان عمان.

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بالمبادرة السعودية الأمريكية لبدء مباحثات بين بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

الجميع يثمن جهود الرياض لحل الأزمة السودانية

وأضاف أن الجميع يثمن جهود الرياض وواشنطن المتحدة لتهيئة الأرضية للحوار وخفض مستوى التوتر بما يضمن أمن واستقرار السودان.

وأعرب عن أمله أن تسهم المحادثات بين الأطراف السودانية في الوصول لحل سياسي يحافظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة ويحقق تطلعات الشعب.

مشروع قرار وزراء الخارجية العرب

وفي القاهرة، أصدر وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد، مشروع قرار ينص على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته.

الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته

وأتفق الوزراء العرب على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والسعي لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

رفض أية تدخلات خارجية في الشأن السوداني

 وشدد على رفض أية تدخلات خارجية في الشأن السوداني، مع تشكيل مجموعة اتصال للعمل على حل أزمة السودان.

اقرأ أيضًا:

مشروع قرار وزراء الخارجية العرب: الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السودان اشتباكات السودان الأزمة في السودان الخرطوم السودان الطائرات العسكرية القوات المسلحة السودانية حميدتي عبد الفتاح البرهان قتلى اشتباكات السودان قوات الدعم السريع وحدة السودان

مواد ذات صلة

المزيد
«الأرصاد» تتوقع: غيوم وأمطار وأتربة على مناطق متفرقة

«الأرصاد» تتوقع: غيوم وأمطار وأتربة على مناطق متفرقة

٠٧:٢٦ ص، الأثنين، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٥
قتلى وجرحى بحادث إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية (صور)

قتلى وجرحى بحادث إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية (صور)

٠٢:٠٩ م، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠١٦
مركز الملك سلمان للإغاثة يتمكن من إعادة 10 آلاف عالق يمني لبلادهم

مركز الملك سلمان للإغاثة يتمكن من إعادة 10 آلاف عالق يمني لبلادهم

٠٥:٣٨ م، الجمعة، ١٩ يونيو ٢٠١٥
«مدني القصيم»: إنقاذ شخصين احتُجزا في سيل بأحد الأودية

«مدني القصيم»: إنقاذ شخصين احتُجزا في سيل بأحد الأودية

١١:٤١ ص، الثلاثاء، ١٠ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *