الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
سوق الأسهم يغلق مرتفعا 1.2 % .. والتداولات 5 مليارات ريال
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سوق الأسهم يغلق مرتفعا 1.2 % .. والتداولات 5 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا 1.2 % .. والتداولات 5 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا 1.2 % .. والتداولات 5 مليارات ريال
٠٤:٣٨:٢٩ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق في، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 1.2 % عند 11257 نقطة (+ 138 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وسجل سهم أرامكو ارتفاعا بنسبة 2 % عند 35.75 ريال، وأغلق سهم مصرف الراجحي، عند 75 ريالا (+ 1 %)، بحسب “أرقام”.

سعود سهم التصنيع الوطنية

في الوقت نفسه، صعد سهم التصنيع الوطنية بنسبة 4 % عند 13.72 ريال، عقب إعلان الشركة عن نتائج للربع الأول 2023، أعلى من متوسط التوقعات.

يأتي ذلك، فيما ارتفع سهم بنك ساب، بنسبة 6 % عند 36.85 ريال، وكان البنك قد أعلن ارتفاع أرباح الربع الأول إلى 1.8 مليار ريال، وبنسبة 76 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

سهم سلامة يتصدر الارتفاعات

وتصدر سهم سلامة، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %، عند 19.18 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.1 مليون سهم.

في المقابل، تراجع سهم سابتكو، بنسبة 1 %، عند 17.92 ريال، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 44 مليون ريال في الربع الأول 2023.

وأغلق سهم بنك الجزيرة، عند 18.20 ريال (- 4 %)، وسط تداولات بلغت نحو 15 مليون سهم.

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أسهم الشركات الأسهم السوق السوق السعودية المملكة

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