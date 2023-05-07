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صور مبهرة.. الأحياء العشوائية في مكة قبل وبعد عمليات أعمال الهدم
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صور مبهرة.. الأحياء العشوائية في مكة قبل وبعد عمليات أعمال الهدم

صور مبهرة.. الأحياء العشوائية في مكة قبل وبعد عمليات أعمال الهدم

صور مبهرة.. الأحياء العشوائية في مكة قبل وبعد عمليات أعمال الهدم
٠٣:٢٦:٣٥ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اتنتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي صورٌا لحي الكدوة‬ في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، أظهرته قبل مشروع الإزالة وبعد إزالة البنايات العشوائية فيه.

وقال المصور الضوئي محمد البستاني لموقع “العربية.نت”: “تم التقاط هذه الصور لحي الكدوة بمكة المكرمة، حيث قمت بتوثيق الحي قبل البدء في أعمال الإزالة وبعد الإزالة”.

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شهران ونصف بين الصورتين

وأضاف أنه “تم التقاط الصور من إحدى المرتفعات ليتضح حجم العمل والمساحة الشاسعة للحي، لأظهر عظمة الجهود المبذولة للقيام بالمشروع”.

وأوضح أن “الفترة الزمنية بين الصور قبل المشروع وبعد الإزالة نحو شهرين ونصف”.

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تطوير المناطق العشوائية في مكة

وتعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على أعمال الهدم والإزالة في منطقة الكدوة الواقعة في حي المسفلة بمدينة مكة المكرمة، على مساحة 686,056.08 متر2 تقريبًا، كأحد المناطق العشوائية الخاضعة للتطوير ضمن الإستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة.

ويهدف تطوير المناطق العشوائية في مكة المكرمة إلى جعلها مدينة عصرية جاذبة للفرص الاستثمارية، وتحسين جودة حياة سكان المناطق العشوائية، والارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، ومواجهة المخالفات النظامية في تلك المناطق.

 

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