“المسند” يكشف مفاجأة عن طول المملكة وعرضها وإجمالي المساحة

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كشف أستاذ المناخ ونائبي رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند، أن أقصى طول للمملكة يبلغ 2270 كم بينما يبلغ أقصى عرض 1600 كم تقريبًا.

مفاجأة عن أقصى طول لمساحة المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الشخص لو كان في مطار طريف وتستهدف الطيران إلى مطار جازان “1685كم” فإن بغداد ودمشق،

وبيروت والقاهرة وأنقرة طهران اسطنبول أثينا تبليسي باكو وجنوبي كل من: روسيا وبلغاريا ورومانيا أقرب له من جازان.

أقصى عرض من المساحة الإجمالية للمملكة

وأضاف أنه لو كان في مطار الرياض وتستهدف الطيران إلى حقل “1270كم”، فإن بغداد والكويت والمنامة والدوحة وأبوظبي ومسقط وعدن و صنعاء ومعظم إيران وغربي السودان أقرب له من حقل.

وبين أنه لو كان في مطار مركز الشيبة في الربع الخالي وتستهدف الطيران إلى حقل “2050كم”، فإن بغداد والكويت والمنامة والدوحة وأبوظبي،

ومسقط وعدن و صنعاء وطهران وكراتشي “باكستان” و مومباي “الهند” وكابول “أفغانستان” و باكو “أذربيجان” وجيبوتي وأسمرة أقرب له من حقل.

وأشار إلى أن الله تعالى حبا هذه البلاد فضلًا عظيمًا بموقع جغرافي متميز، ومقومات طبيعية وبشرية جعلها تتصدر دول العالم في مجالات كثيرة متعددة.

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