“تخفيض 33 %”.. تفاصيل رفع كفاءة الطاقة في مباني مركز زراعة الأعضاء بالرياض

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أطلقت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” والمركز السعودي لزراعة الأعضاء أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق المركز في مدينة الرياض.

الأهداف

وتهدف “ترشيد” من خلال المشروع إلى ما يلي:

1- رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة المباني والمرافق التابعة للمركز والبالغ عددها 3 مباني بإجمالي مساحة تبلغ تسعة آلاف متر مربع.

2- استخدام أفضل المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.

وذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد” وليد الغريري، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع.

وتبيّن لـ “الغريري” أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، بالإضافة إلى أهمية تطبيق عشرة معايير رئيسية للرفع من كفاءة الطاق.

وتشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، وتتضمن المعايير استبدال بعض وحدات التكييف الجدارية واستبدال بعض المبردات بأخرى مرشدة لطاقة وذات كفاءة أعلى، وتركيب نظام التحكم بوحدات التكييف،.

كما ستشمل المعايير ما يلي:

1- استبدال بعض مضخات المياه المبردة.

2- ستقوم “ترشيد” بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية وتركيب حساسات التحكم ومستشعرات الحركة في المكاتب والمباني والمرافق التابعة للمركز السعودي لزراعة الأعضاء في مدينة الرياض.

يذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 4.5 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 3 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 33% تقريباً.

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