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“ناشدت سرعة الاستفادة”.. “أبشر” تكشف عن 4 مزايا لخدمة إسقاط المركبات
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“ناشدت سرعة الاستفادة”.. “أبشر” تكشف عن 4 مزايا لخدمة إسقاط المركبات

“ناشدت سرعة الاستفادة”.. “أبشر” تكشف عن 4 مزايا لخدمة إسقاط المركبات

“ناشدت سرعة الاستفادة”.. “أبشر” تكشف عن 4 مزايا لخدمة إسقاط المركبات
٠٣:٠٤:١٤ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت منصة “أبشر” “إنفوجراف للتوضيح بمزايا خدمة إسقاط المركبات إلكترونيا.

4 مزايا

وأوضحت المنصة أن من مزايا الخدمة ما يلي:

1- تغنيك عن مراجعة الجهات الحكومية لإتمام الإجراءات.

2- تسقط المركبة فورا من سجلاتك بعد إعطاء رمز التأكيد إلى المركز.

3- تمكنك من إسقاط مركبتك دون التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية.

4- تساهم في تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة.

في وقت سابق، حددت المديرية العامة للجوازات، خطوات التسجيل في منصة ⁧أبشر⁩ لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

وأشارت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنه يمكن التسجيل في منصة أبشر من خلال الخطوات التالية الموضحة أدناه:

خطوات التسجيل في أبشر

1- الدخول على بوابة وزارة الداخلية

2- تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم

3- تأكيد عملية التسجيل

4- تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل أبشر ومن خلال البنوك السعودية

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الجوازات تتيح خدمة طلب تقرير مقيم من منصة أبشر

خدمة طلب تقرير مقيم

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إتاحة خدمة طلب تقرير مقيم من منصة أبشر الإلكترونية؛ والتي تتيح إصدار تقرير عن أحد العمالة لديك يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية، لتقديمه إلى الجهات الرسمية.

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”: “أن هذه الخدمة تمكن من إصدار تقرير عن أحد العمالة لدى صاحب العمل لتقديمه إلى الجهات الرسمية حيث يحتوي التقرير على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز والتأشيرات للمقيم إضافة إلى معلومات أفراد الأسرة”.

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