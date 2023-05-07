جامعة الدول العربية توافق على عودة سوريا لمقعدها

تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث باسم الجامعة العربية: إن الجامعة تبنت اليوم الأحد، في اجتماعي وزاري بالقاهرة، قرارً بعودة سوريا إلى مقعدها.

وأكد وزير الخارجية العراقي، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

هذا هو السبيل الوحيد للتسوية السورية

وأوضح وزير الخارجية المصري، أن الأزمة السورية امتدت تبعاتها إلى سائر أنحاء المنطقة والعالم، وأن السبيل الوحيد للتسوية السورية هو الحل السياسي دون إملاءات خارجية.

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري

وشارك سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية.

وأكد الاجتماع أن انضمام سوريا إلى البيان الختامي لاجتماع عمان تطور إيجابي، وأنه على الحكومة السورية المسؤولية الرئيسية للوصول للحل السياسي للأزمة.

مشروع قرار وزراء الخارجية العرب

كما أصدر وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد، مشروع قرار ينص على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته.

الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته

وأتفق الوزراء العرب على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والسعي لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

رفض أية تدخلات خارجية في الشأن السوداني

وشدد على رفض أية تدخلات خارجية في الشأن السوداني، مع تشكيل مجموعة اتصال للعمل على حل أزمة السودان.

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