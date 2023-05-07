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عاجل.. مفاجأة من “التعليم” بشأن التسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي
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عاجل.. مفاجأة من “التعليم” بشأن التسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي

عاجل.. مفاجأة من “التعليم” بشأن التسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي

عاجل.. مفاجأة من “التعليم” بشأن التسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي
٠٣:٠١:٤٨ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألغت وزارة التعليم، أفضلية التسجيل المبكر للطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1445 هـ.

ويعتمد القبول على نقاط المفاضلة للطالب سواءً تم التسجيل اليوم أو بعد 10 أيام، وسيتم الإعلان عن نتائج القبول بتاريخ 1444/11/15هـ، وفق حساب “الميدان التعليمي” في موقع “تويتر”.

وبدأت اليوم الأحد عملية التسجيل للطلاب والطالبات الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1445 هـ.

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وفيما يلي الدليل الإرشادي لأولياء الأمور للمساعدة في عملية التسجيل الإلكتروني التي أتاحتها وزارة التعليم تيسيرًا عليهم:

طريقة التسجيل

-يصل إشعار إلى هاتف ولي الأمر من وزارة التعليم.

-قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بالخدمة.

-سجل الدخول بعدها عبر النفاذ الوطني.

-قم بالموافقة على الضوابط والشروط.

-حدد التابع الذي ترغب في تسجيله.

-قم بتحديد العنوان الوطني الخاص بك أو اضغط عنوانًا آخر من الخارطة بشكل يدوي.

-حدد المدارس القريبة من السكن.

-يمكنك أن تقوم باختيار مدارس بعيد عن نطاق السكن.

ادخل الرغبات الخاصة بالمدارس (5 رغبات بحد أقصى).

– بيانات فحص اللياقة للطالب حال توافرها، ويمكن إرسال الطلب مباشرة.

-سوف يظهر لك إشعار بنجاح الطلب، وبعد التقديم تصلك رسالة تحتوي رقم الطلب.

-سوف يتم مراجعة طلبك للرد عليك.

– يمكنك متابعة الطلب من خلال تطبيق طلباتي.

-سوف يتم إرسال نتيجة القبول إليك بعد انتهاء فترة التسجيل المحددة.

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أعمار القبول في الصف الأول الابتدائي

في حال عدم حصول الطالب على الروضة لابد أن يكون الطالب المتقدم للصف الأول الابتدائي 5 سنوات و9 أشهر.

أما إن كان حاصلاً على الروضة، فيتراوح عُمره من خمسة سنوات و6 أشهر إلى 5 سنوات وأقل من 9 أشهر.

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