10 سنوات و100 ألف ريال غرامة على مواطنين هربا المخدرات إلى المملكة

تواصل – فريق التحرير:

قضت المحكمة الجزائية في نجران، بالسجن 10 سنوات، وغرامة 100 ألف ريال، على مواطنين، بعد إدانتهما بتهريب القات، وحبوب البريجابلين المخدرة، من اليمن إلى المملكة.

وجاء الحكم في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية في شن حرب على المخدرات في المناطق المختلقة من المملكة.

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القات والبريجابلين

وقالت المحكمة إنه ثبتت لديها إدانة المدعى عليهما، بتهريب المخدرات وترويجها والاتجار فيها، حيث ضبط بحوزتهما على 1647 جرامًا من القات المخدر، و810 حبات من حبوب البريجابلين المؤثرة في العقل والمحظورة، وهي من الأفعال المجرمة التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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25 نوعًا من المخدرات

وحددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات نحو 25 نوعًا من المخدرات والمؤثرات العقلية الأكثر انتشارًا والتي تسعى إلى محاصرتها بكافة المنافذ، ودعت كافة أفراد المجتمع للإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.

-01 حبوب الامفتامين.

-02 حبوب اليابا.

-03 الحشيش.

-04 الهيروين.

-05 الكوكايين.

-06 الشبو (الكريستال).

-07 الماريجوانا.

-08 الأفيون.

-12 عقار النيترازيبام

ALODORM – NITRAZEPAM- DUMOLID – MOGADON.

-13 عقار البرومازيبام

LEXOTAN – LEXOTANIL.

-14 عقار الكودائين

TYLENOL – PANADEINE – PARAMOL.

-15 عقار المورفين

MSCONTIN – ORAMORPH.

-16 عقار الميثايل فينيل اسيتات

RITALINE.

-17 الكلونازيبام

KLONOPIN – REVOTRIL.

*18 الكلوردايبوكسايد

BRALIX – POXDIUM – LIBRAX.

-19 مودافينيل

BRAVAMAX – PROVIGAL.

-20 ميدازولام

HIKMA MIDAZOLAM – DOMICUM – MIDAZOLAM HAMELN.

-21 كيتامين واسمه التجاري

TEKAM.

-22 فينوباربيتال

PHENOBARBITAL – EPILAN.

23 بينزهيكسول

AKISOL – BENZHEXOL.

-24 عقار بريقابالين

25ZEGA – NERVAX – LYRICA – PREGADEX – LYRICA – PREGADEX – LYRGABA – NEUROGAB.

-25 القات.