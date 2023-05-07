15 دقيقة فقط.. مدة إجراءات دخول رعايا الدول إلى المملكة بعد وصول طائرات الإجلاء

تواصل – فريق التحرير:

تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر عمليات إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى ميناء جدة في المملكة.

وفي 15 دقيقة، يتم الانتهاء من إجراءات دخول رعايا الدول إلى المملكة بعد وصول طائرة الإجلاء وسط رعاية متكاملة.

المملكة نفذت بلغ 19 عملية إجلاء بحري

وكانت القوات البحرية الملكية، أعلنت أن عدد رحلات عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة، بلغ 19 عملية إجلاء بحري، وذلك منذ انطلاق العمليات وحتى اليوم.

وأوضحت أن سفن القوات البحرية التي نفذت عمليات الإجلاء بإسناد من أفرع القوات المسلحة هي؛ سفن جلالة الملك “الجبيل، الدرعية، الرياض، مكة، أبها، الطايف، ينبع”، بالإضافة إلى السفينة المدنية “أمانة”.

وأكدت أن هذه العمليات تأتي استمرارًا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة بتوجيهات ومتابعة من القيادة الرشيدة.

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مشروع قرار وزراء الخارجية العرب: الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته

وجنّدت المملكة الإمكانات والجهود كافة لحماية وسلامة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها ونقلهم لأماكن آمنة.

كما نجحت القوات المسلَّحة وفي مقدمتها القوات البحرية في تنفيذ عمليات الإجلاء الإنسانية، أبرزت جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي طارئ وفق أعلى درجات الدقة والكفاءة.

إجمالي من جرى إجلاؤهم من السودان

يذكر أن إجمالي من جرى إجلاؤهم من السودان إلى المملكة منذ بدء عمليات الإجلاء بلغ نحو 7839 شخصًا “247 مواطنًا ونحو 7592 ينتمون إلى 110 جنسيات”.

مشروع قرار وزراء الخارجية العرب

وفي القاهرة، أصدر وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد، مشروع قرار ينص على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته.

الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته

وأتفق الوزراء العرب على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والسعي لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

رفض أية تدخلات خارجية في الشأن السوداني

وشدد على رفض أية تدخلات خارجية في الشأن السوداني، مع تشكيل مجموعة اتصال للعمل على حل أزمة السودان