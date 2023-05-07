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“جوجل” توسع محرك البحث ليشمل الذكاء الاصطناعي

“جوجل” توسع محرك البحث ليشمل الذكاء الاصطناعي

“جوجل” توسع محرك البحث ليشمل الذكاء الاصطناعي
٠٢:٢٣:٢٨ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

تعتزم شركة “جوجل”، توسيع نتائج البحث لتشمل محادثات الذكاء الاصطناعي، والمزيد من الفيديوهات القصيرة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقالت الصحيفة نقلاً عن متحدثة باسم “جوجل”: إن البحث “لطالما كان قطاعًا ديناميكيًا بشكل لا يصدق، ويتطور بسرعة، ويركز على نهج طويل الأمد لتغيير الخدمة التي تشمل إدماج سمات الذكاء الاصطناعي والمرئية”.

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الروابط الزرقاء العشرة

وأضافت إن التغييرات سوف تحرك الخدمة عن شكلها النموذجي، المعروف بشكل غير رسمي بـ”الروابط الزرقاء العشرة”.

ووفق الوثائق التي نقلتها الصحيفة، فإن الخطة تهدف إلى جعل محرك البحث الأشهر في العالم “مرئيا وشهيًا وشخصيًا وبشريًا” بشكل أفضل، مستهدفًا خدمة الشباب، بحسب وكالة “بلومبرج”.

وقالت “وول ستريت جورنال”، إن جوجل أدمجت بالفعل منتديات المنشورات والفيديوهات القصيرة في بعض نتائج البحث، وتعتزم تعزيز ذلك أكثر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن من المتوقع أن تطلق جوجل خلال مؤتمر سنوي للمطورين هذا الأسبوع مزايا جديدة تتيح للمستخدمين إجراء محادثات مع برنامج ذكاء اصطناعي يحمل اسم (ماجي).

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الكلمات الدلالية:
الفيديوهات القصيرة شركة جوجل محادثات الذكاء الاصطناعي محرك البحث منشورات وسائل التواصل الاجتماعي

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