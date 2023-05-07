تسجيل تحرك أكثر من 2.7 مليون مركبة باتجاه مكة خلال رمضان 

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للطرق أن إجمالي حركة المركبات المتجهة لمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك، بلغ أكثر من 2,700,000 مركبة.

وتتمتع منطقة مكة المكرمة بشبكة طرق ضخمة، وتضم العديد من الطرق الحيوية التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن، ومنها طريق الرياض الطائف مكة المكرمة، ويبلغ طوله 820 كم.

مكة المكرمة

بالإضافة لطريق مكة المكرمة المدينة المنورة البالغ طوله 421 كم.

إضافة لطريق جدة مكة المكرمة البالغ طوله 70 كم، وطريق مكة المكرمة الطائف الذي يبلغ طوله 70 كم.

وتُعد الطرق من أهم الممكنات لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على تنفيذ إستراتيجية قطاع الطرق التي تهدف إلى تمكين العديد من القطاعات ومنها قطاع الحج والعمرة الذي يهدف للوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030م.

اقرأ أيضًا:

سقيت بمياه الصرف الصحي.. إزالة مزارع بمساحة 55 ألف م2 في مكة المكرمة

تفوقت على الرياض بـ3 أضعاف.. مكة تتصدر مخالفات النقل