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عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي قبل إيداع دفعة مايو
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عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي قبل إيداع دفعة مايو

عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي قبل إيداع دفعة مايو

عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي قبل إيداع دفعة مايو
٠٢:٠١:٤٣ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال حساب المواطن، إنه لا تأثير على مستفيدي الضمان الاجتماعي من برنامج الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد مستفيدي الضمان الاجتماعي حول ما إذا كان في إمكانه الاستفادة أيضًا من حساب المواطن، أم لا؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “برنامج حساب المواطن منفصل عن الضمان الاجتماعي ولا يؤثر عليه”.

وأتاحت الخدمة للفرد المستقل التسجيل، مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل:

-صك الملكية للسكن.

-أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد.

-أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي – خاص.

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بيان عاجل من حساب المواطن بشأن دفعة مايو

نظام الضمان الاجتماعي المطور

هو برنامج تم وضعه لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

ويشمل الدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة ؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

-يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

-يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.

-اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.

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بشرى سارة من حساب المواطن.. صرف دعم الدفعة 66 في هذا الموعد

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

https://twitter.com/Citizen_care/status/16551474669104

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