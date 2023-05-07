تجنبا لغرامة كبيرة.. خطوات الحصول على تصريح التصوير (فيديو)

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كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن خطوات الحصول على تصريح التصوير أو ما تعرف بشهادة “عدم الممانعة”.

ويستطيع المصور الحصول على شهادة عدم ممانعة عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على المنصة

2- اختيار شهادة عدم ممانعة

3- الدخول على رابط التصريح ثم قراءات المتطلبات.

الحصول على تصريح

في وقت سابق، أعلنت الهَيْئَة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أنه يمكن للجهات المرخص لها الآن أخذ تصريح من ‎الهَيْئَة عند رغبتها بالتصوير في الأمَاكِن العامة والسياحية، من خلال نموذج الطلب في الموقع الإِلِكْتُرُونِيّ.

وأَضَافَت الهَيْئَة في تَغْرِيدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، أن التصوير الجوي في الأمَاكِن العامة والمواقع السياحية باستخدام طائرات التحكم عن بعد فقط؛ يستلزم الحصول على موافقة من إِمَارَات المناطق.

وحددت الإعلام المرئي والمسموع، أربع وثائق مطلوبة للحصول على التصريح؛ وهي: تعبئة استمارة منفصلة لكل طلب، وقائمة بأسماء فريق العمل مع إرفاق صور للهويات أو الإقامات، وصورة الهوية الوطنية للمسؤول بالجهة ورئيس فريق التصوير، وتحديد الأمَاكِن المراد تصويرها.

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