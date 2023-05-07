شاهد: لحظة مداهمة شقتين سكنيتين في جدة.. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه داخلهما

مواد غذائية غير صالحة

وأوضحت الأمانة أن المعمل يستمر في العمل بدون رخص نظامية، كما أنه يحتوى على العديد من المواد الغذائية المتنوعة بكميات كبيرة، منها منتهية الصلاحية.

وتضمنت المخالفات وجود مواد غذائية معاد استخدامها، ومخزنة بطرق غير صحية أو سليمة.