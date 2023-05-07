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شاهد: لحظة مداهمة شقتين سكنيتين في جدة.. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه داخلهما
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شاهد: لحظة مداهمة شقتين سكنيتين في جدة.. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه داخلهما

شاهد: لحظة مداهمة شقتين سكنيتين في جدة.. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه داخلهما

شاهد: لحظة مداهمة شقتين سكنيتين في جدة.. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه داخلهما
٠١:٥٠:٢٨ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو لحظة مداهمة أمانة جدة وإجادة معملاً داخل شقتين سكنيتين يتبع أحد المواقع الشهيرة بحي القرينية والمختص في إنتاج الكيك والمكسرات والبهارات.

خالف هذا المعمل جميع الاشتراطات باستخدام مواد منتهية الصلاحية وعمالة بدون كروت صحية وتوزيعها على مستوى المنطقة الغربية، وتم إتلاف 7 أطنان وإغلاق الموقع.

في وقت سابق، أعلنت أمانة جدة، إغلاق معمل مخبوزات وحلويات، تابع لمقهى شهير بمنطقة الرويس، كما عثرت على كميات كبيرة من المواد الغذائية.

مواد غذائية غير صالحة 

وأوضحت الأمانة أن المعمل يستمر في العمل بدون رخص نظامية، كما أنه يحتوى على العديد من المواد الغذائية المتنوعة بكميات كبيرة، منها منتهية الصلاحية.

وتضمنت المخالفات وجود مواد غذائية معاد استخدامها، ومخزنة بطرق غير صحية أو سليمة.

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موقع بحي الشرفية

وفي وقت سابق، من يناير الماضي، ضبطت أمانة جدة، موقع حلويات شهير بحي الشرفية، يبيع مواد غذائية مجهولة المصدر وغير معلوم مكان تحضيرها.

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تابع لمقهى شهير.. أمانة جدة تغلق معمل مخبوزات وحلويات

الكلمات الدلالية:
أمانة جدة إنتاج الكيك إنتاج المكسرات بهرات جدة معمل

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