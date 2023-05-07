بشرى سارة.. وظائف شاغرة بالقوات المسلحة لحملة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف لحملة “الابتدائية، المتوسطة، الثانوية” بجدة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

– عامل / عاملة.

الشروط

1 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

2 – شهادة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية.

مكان العمل

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

طريقة التقديم

– أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مايو 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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