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بشرى سارة.. وظائف شاغرة بالقوات المسلحة لحملة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

بشرى سارة.. وظائف شاغرة بالقوات المسلحة لحملة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

بشرى سارة.. وظائف شاغرة بالقوات المسلحة لحملة الابتدائية والمتوسطة والثانوية
٠١:٠٣:٤٩ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف لحملة “الابتدائية، المتوسطة، الثانوية” بجدة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

– عامل / عاملة.

الشروط

 1 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

 2 – شهادة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية.

مكان العمل

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

طريقة التقديم

– أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مايو 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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أخبار السعودية الثانوية القوات المسلحة المتوسطة حملة الابتدائية وظائف خالية وظائف شاغرة

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