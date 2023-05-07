“تعليم الرياض” تُبارك للطالب “الهدلق” لفوزه بالميدالية البرونزية بـ أولمبياد مندليف للكيمياء

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تقدمت إدارة تعليم الرياض، بالتهنئة للطالب محمد الهدلق، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في أولمبياد مندليف للكيمياء.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بسبب فوزه بالميدالية البرونزية في أولمبياد مندليف للكيمياء 2023، فإنها تُبارك للطالب محمد الهدلق.

جائزتان عالميتان في أولمبياد مندليف للكيمياء

وحصدت المملكة ممثلة في مؤسسة “موهبة” ووزارة التعليم، جائزتين عالميتين في أولمبياد مندليف للكيمياء 2023.

وذلك في دورته الـ57 التي أقيمت في كازاخستان خلال الفترة من 30 إبريل إلى 7 مايو الجاري.

وبهذا الإنجاز، رفعت المملكة رصيدها من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 21 جائزة.

من بينها 16 فضية و5 برونزيات، وذلك بمشاركة 116 طالبًا وطالبة من 21 دولة.

فريق مكون من 7 طلاب من مختلف الإدارات

ومثـل المملكة في النسخة الحالية من الأولمبياد، فريق مكون من 7 طلاب من مختلف الإدارات التعليمية.

حيث فاز الطالب محمد الهدلق، الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الرياض، الذي تلقى 3025 ساعة تدريبية، بميدالية برونزية.

كما حقق الطالب علي صلاح آل موسى، الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، والذي تلقى 3025 ساعة تدريبية، ميدالية برونزية.

وتم ترشيح أعضاء المنتخب السعودي في الكيمياء بعد مرورهم بعدد من الملتقيات خلال عامين، وتتم التصفيات والترشيح للملتقى الذي يليه، ينتقلون بعدها للتدريب المكثف مرة في كل عام.

19.385 ساعة تدريبية في مؤسسة “موهبة”

وتلقى أعضاء المنتخب السعودي للكيمياء 19.385 ساعة تدريبية في مؤسسة “موهبة”، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، وذلك على يد خبراء عالميين.

حيث يتم اختيار الطلاب حسب أدائهم خلال فترة التدريب للمشاركة في المسابقات الدولية.

يذكر أن هذا الإنجاز الذي حققه طلاب المملكة، يأتي ضمن رحلة كاملة ومنظومة متكاملة في مؤسسة موهبة، تسمى “رحلة الطالب الموهوب”، تضم عدة مبادرات؛ منها:

1 – فصول موهبة.

2 – برامج صيفية إثرائية.

3 – أكاديمية وبحثية.

4 – برامج تلمذة وابتكار والتحاق بالجامعات العالمية المرموقة.