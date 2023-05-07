اليورو بـ 4.21.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.21.

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وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.81

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.74

فرنك سويسري 4.18

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أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.12.

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وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.73

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.73

فرنك سويسري 4.20

في سياق متصل، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أهمية الإفصاح عن المقتنيات الذهبية أثناء السفر إلى خارج المملكة.

الإفصاح عن المقتنيات الذهبية

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك في “تويتر” ردًا على سؤال مغرد: “إنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخولك أو مغادرتك البلاد إذا كنت تحمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة”.

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وفي وقت سابق، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر إبريل الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي أن أقصى موعد لتقديم الإقرارات هو العاشر من شهر مايو الجاري.

الإقرارات الضريبية

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.