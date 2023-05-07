السكر أخطر من الكوكايين.. كيف تكتشف أنك مدمن؟

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حذر باحثون في جامعة بوردو من أن السكر يمكن أن يكون أكثر إدمانًا من الكوكايين.

وفي عام 2007، أحيا سيرج أحمد وفريقه بالجامعة الفرنسية نقاشًا استمر لسنوات بشأن قوة الإدمان على السكر، حيث أكد الباحثون أن إمكانية الإدمان على السكروز (سكر المائدة) أعلى من الإدمان على الكوكايين.

وتشير تجارب الفريق إلى أن ملاحظة فئران كانوا مخيرين بين مشروب حلو وجرعات متزايدة من كوكايين، تثبت أن 94 فأرًا من بين 100 فأر يفضلون السكر.

وبالنظر إلى هذه القوة على الإدمان، يبدو السكر شبيها بمخدر قوي، إلا أن مجال صناعة السكر، دحضت هذه النتائج بحجة أنها لا تنطبق بأي شكل من الأشكال على البشر، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

قائمة الأمراض المرتبطة بالسكر

ويؤدي الإفراط في تناول السكر إلى تسوس الأسنان والسمنة، وفقًا لجمعية أخصائيي التغذية ببريطانيا.

وهناك أيضًا روابط بين السكر وأمراض القلب والسكري من النوع 2 ومرض الكبد الدهني، بينما وجدت الأبحاث من جامعة كوليدج لندن أن تناول السكر المرتفع يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات المزاج أيضًا.

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أنواع السكر المختلفة

وهناك أنواع مختلفة من السكر، إذ “السكر المضاف في لوح الشوكولاتة يختلف عن ما تجده في الفاكهة. ويُعرف بالسكر الطبيعي أو الفركتوز، وهو عمومًا أفضل بكثير بالنسبة لك من السكريات المضافة”، بحسب يشرح جيس هيلارد، اختصاصي التغذية.

“يوجد أيضًا سكر موجود في الحليب، يُعرف باسم اللاكتوز. يستخدم الجسم إنزيمًا يسمى اللاكتاز لتحطيم هذا السكر، وبالتالي فإن النظام قادر على تجاهله، على الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ليس لديهم ما يكفي من اللاكتاز في أجسامهم للقيام بذلك”، بحسب قوله.

الفواكه والمكسرات بديلاً للسكر

تغلب على الرغبة الشديدة في تناول السكر، عن طريق “تخزين الفواكه والمكسرات التي ستساعد في إرضاء هذه الرغبة الشديدة”، كما ينصح اختصاصي التغذية.

حاول أيضًا اتباع نظام غذائي متواز بين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

من خلال القيام بذلك، يقول هيلارد: “ستشعر بالشبع والرضا أكثر من الأطعمة المغذية، بدلاً من الحاجة إلى اللجوء إلى الوجبات الخفيفة الغنية بالسعرات الحرارية”.

نصح هيلارد: “انظر إلى محتوى” الكربوهيدرات كسكر “لكل 100 جرام على الملصق. إذا كان طعامك يحتوي على أكثر من 22.5 جرامًا من السكر لكل 100 جرام، فإنه يُصنف على أنه عنصر عالي السكر. تعتبر الأطعمة التي تحتوي على 5 جرام أو أقل أطعمة منخفضة السكر”.

“تحقق من قائمة مكونات الأطعمة التي تتناولها. أي عناصر تنتهي بـ “ose” تشير إلى سكر مخفي، وكلما كانت قائمة المكونات أعلى، زاد عددها، وفقًا لاختصاصي التغذية.

وحذر هيلارد من أن “السكريات” الطبيعية “مثل سكر جوز الهند هي شكل من أشكال السكر المخفي ويجب تناولها باعتدال”.

في بعض الأحيان يتم استبدال السكر بالإكسيليتول الموجود في النباتات. “غالبًا ما يستخدم في الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، لكنه يزيد من استهلاكك”.

لذا ينصح هيلارد بأنه “يجب تناوله بحذر، لأن الجرعات العالية قد تكون غير آمنة وتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي”.

قلل من تناول السكر حسب الوجبة

الإفطار

“العديد من الحبوب مليئة بالسكر، لذا اختر المخبوزات الغنية بالألياف وقليلة السكر، مثل ويتابيكس أو الشوفان. وأقرنها بالحليب والفاكهة، وستتناول وجبة فطور مليئة بالقليل من السكر”، نظرًا أن الفاكهة تضيف حلاوة وكذلك الفيتامينات والمعادن.

الجرانولا طعام يتناول في الإفطار أو كوجبة خفيفة ويتكون من حبوب الشوفان المسحوقة والمكسرات والعسل، أو محلى آخر مثل السكر البني أو شراب القيقب، يحتوي على 8.7 جرام لكل 40 جرام.

يمكن أن تحتوي الألبان والزبادي الخالية من الألبان أيضًا على سكر مضاف، لذلك اختر الأنواع غير المحلاة وقم بتحليتها بنفسك بالفاكهة والعسل.

الغداء والعشاء

على الرغم من أن وجبتي الغداء والعشاء تحتويان عادةً على نسبة سكر أقل من وجبة الإفطار، فكن حذرًا من السكريات المضافة في وجبات الطعام المعدة مسبقًا.

وحذر اختصاصي التغذية من السكريات المخفية في الطماطم المعلبة وصلصة المكرونة والتوابل مثل الكاتشب.

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وجبات خفيفة

إذا كنت من عشاق الوجبات الخفيفة، فابدأ باستبدال وجبة خفيفة واحدة يوميًا بخيار صحي خالٍ من السكر. ثم، في الأسبوع التالي ، قم بتبديل آخر.

المشروبات

يجب أن يقلل شاربو الشاي أو القهوة تدريجيًا من كمية السكر التي يضيفونها أسبوعيًا. المشروبات الغازية، تحتوي على سكر أقل أو لاتحتوي على سكر، لكنها تحتوي على مواد مضافة ومواد حافظة.

يحذر اختصاصي التغذية من أن “هذه ليست أفضل بكثير، لذا يجب تناول المشروبات الغازية باعتدال”.

ويعتقد الكثير من الناس أن العصائر وعصائر الفاكهة صحية، لكنها تحتوي على الكثير من السكريات.

لذا ينصح بتناول الفاكهة كاملةً بدلًا من المخلوطة، وتجربة شاي الأعشاب أو نكهة المياه الخاصة بك مع الخيار أو النعناع أو فاكهة الكيوي أو الأناناس.

هل أنت مدمن على السكر؟

تشمل العلامات على إدمان السكر:

-زيادة الوزن أو صعوبة فقدان الوزن.

-مشاكل في الجهاز الهضمي.

-تقلب المزاج.

-صعوبة النوم.

-تدهور صحة الأسنان.

-الشعور بالجوع المستمر، لأن الأطعمة التي تتناولها تتكون من سعرات حرارية فارغة.

-ضبابية الدماغ.

-الم المفاصل.

https://www.thesun.co.uk/news/22231196/nutritionist-ingredient-more-addictive-cocaine/