أخبار السعودية.. حساب المواطن والإجازة المرضية والناتج المحلي والتسجيل الإلكتروني لـ الأول الابتدائي
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي في المملكة بنسبة 3.9%
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي في المملكة بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من العام الجاري.
بيان عاجل من حساب المواطن بشأن دفعة مايو
أعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة الجديد – الدفعة 66 لشهر مايو.
نصائح مهمة لأولياء الأمور مع انطلاق التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي
تبدأ، اليوم الأحد، عملية التسجيل للطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1445 هـ، على أن يتم إرسال رسائل إلكترونية لأولياء الأمور بالقبول بتاريخ 1444/11/15هـ.
ينطلق اليوم.. كل ما تريد معرفته عن اختبار الميول المهنية لطلاب الثانوية
تبدأ المدارس الثانوية بالمملكة اعتبارًا من، اليوم الأحد، تطبيق (مقياس الميول)، وذلك لطلاب الصف الأول الثانوي لتحديد المسار الملائم لميولهم في الصفين الثاني والثالث، وفق نظام المسارات الثانوية الذي أقرته الوزارة بدءًا من العام الماضي.
توضيح جديد من “الصحة” حول شروط منح الإجازة المرضية
كشفت وزارة الصحة عن شروط منح الإجازة المرضية وقنوات التواصل معها بهذا الصدد.
41 في مكة.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.
50 % تراجعًا في نشاط السوق العقارية بعد إجازة العيد.. لهذا السبب
تراجعت السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بنسبة 9.9 في المئة، مقارنة بنشاطها خلال آخر أسبوع قبل الإجازة.
تنبيه عاجل من التأمينات للورثة.. يجب عليكم القيام بهذا الأمر تجنبًا لوقف المعاش
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الورثة تجنبًا لوقف المعاش.
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