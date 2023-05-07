تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي في المملكة بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من العام الجاري.

أعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة الجديد – الدفعة 66 لشهر مايو.

تبدأ، اليوم الأحد، عملية التسجيل للطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1445 هـ، على أن يتم إرسال رسائل إلكترونية لأولياء الأمور بالقبول بتاريخ 1444/11/15هـ.

تبدأ المدارس الثانوية بالمملكة اعتبارًا من، اليوم الأحد، تطبيق (مقياس الميول)، وذلك لطلاب الصف الأول الثانوي لتحديد المسار الملائم لميولهم في الصفين الثاني والثالث، وفق نظام المسارات الثانوية الذي أقرته الوزارة بدءًا من العام الماضي.

كشفت وزارة الصحة عن شروط منح الإجازة المرضية وقنوات التواصل معها بهذا الصدد.

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

تراجعت السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بنسبة 9.9 في المئة، مقارنة بنشاطها خلال آخر ‏أسبوع قبل الإجازة.

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الورثة تجنبًا لوقف المعاش.

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