الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان وتسليمه لمحاكمته في عمَّان

تواصل – وكالات:

كشفت القناة 14 العبرية، أن سلطات الاحتلال قررت اليوم الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان، بعد ضغوط أردنية.

الإفراج عن النائب الأردني بعد أسبوعين من الاحتجاز

وأضافت القناة، أنه بعد أسبوعين من الاحتجاز والاستجواب على مزاعم الاحتلال بإدخال سلاح وذهب للضفة الغربية، تقرر الإفراج عن النائب الأردني.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال إنه جرى اليوم إلغاء جلسة تمديد اعتقال “العدوان”، التي كان مقررًا عقدها اليوم، وبذلك انتهى اعتقاله.

وحسب صحيفة “إسرائيل اليوم”، فان النائب الأردني، سيعود إلى المملكة يوم الثلاثاء القادم.

الإفراج تم بضغوط مارستها المملكة الأردنية

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن المستوى السياسي صادق على الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان؛ استجابة لضغوط مارستها المملكة الأردنية.

فيما طالبت الحكومة الاحتلال الصهيوني بمحاكمته في الأردن وعزله من البرلمان.

وفي إبريل الماضي، ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن السلطات ضبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر اللنبي، على يد عضو برلمان أردني.

وأكدت أنه تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحًا طويلاً، و270 سلاحًا متعرجًا، و167 من نوع مسدس جلوك و100 كيلوجرام من الذهب.