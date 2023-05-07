مشروع قرار وزراء الخارجية العرب: الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته

تواصل – فريق التحرير:

أكد مشروع قرار وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع استثنائي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأحد، على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته.

واتفق الوزراء العرب على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والسعي لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

رفض أي تدخلات خارجية في الشأن السوداني

وشدد على رفض أي تدخلات خارجية في الشأن السوداني، مع تشكيل مجموعة اتصال للعمل على حل أزمة السودان.

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دوي مدافع وقذائف واشتباكات في الخرطوم

وكشفت وسائل إعلام سودانية، عن تجدد الاشتباكات مع دوي مدافع وقذائف بالخرطوم مع تحليق كثيف للطائرات الحربية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر، مؤكدة وقوع اشتباكات في جنوب الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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اشتباكات عنيفة في دارفور

كما تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وقال الجيش السوداني: إنه تصدي لهجوم “الدعم السريع” على قيادة “الدفاع الجوي”، مؤكدًا أن محادثات جدة ستبحث الجوانب التي تتعلق بالهدنة.

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توقف 68% من المستشفيات عن الخدمة

فيما كشفت نقابة أطباء السودان، أن 68% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى أكثر من 501 وفاة والمصابين إلى 2518 مصابًا.