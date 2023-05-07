بالتفاصيل.. تعرف على خطوات التقديم على منحة دراسية حكومية

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تتيح وزارة التعليم، خدمة إلكترونية للطلاب السعوديين للتقديم على المنح الدراسية التي تقدمها الوزارة ومؤسساتها للدراسة في مؤسسات التعليم العالي السعودية الأهلية.

وفي حال موافقة الوزارة على طلب المنحة، فإن الوزارة تتكفل بدفع الرسوم الدراسية حسب كل تخصص معتمد سنويًا وفق الشروط والضوابط.

وتستمر المنحة للطالب في حال الحصول على المعدل المطلوب للدخول في المنحة.

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خطوات تقديم الطلب

-تدقيق الطلب من قبل الجامعة/الكلية.

-ترشيح الطلب من قبل الجامعة/الكلية.

-القبول من قبل وزارة التعليم العالي.

-نتائج القبول تعلن بعد استكمال المراحل السابقة.

-لمعرفة حالة طلبك اضغط على حالة الطلب في حسابك.

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الضوابط والشروط الخاصة بالابتعاث

1- أن يكون القبول الجامعي نهائيًا وغير مشروط.

2- أن تغطي المنحة الدراسية كامل الرسوم الدراسية إلى وقت التخرج.

3- أن تكون الجامعة ضمن الجامعات الموصى بها في موقع الوزارة.

4- أن يكون التخصص ضمن تخصصات البرنامج المحددة في الأوامر السامية الكريمة.

5- أن يكون التخصص الوارد في القبول مطابقًا للتخصص في المؤهل السابق للمتقدم أو امتدادًا له.

6- أن تكون الدولة ضمن دول الابتعاث المحددة من قبل الوزارة.

7- ألا يزيد عمر المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن (30 سنة).

8- ألا يزيد عمر المتقدم في مرحلة الماجستير عن (35 سنة).

9- ألا يزيد عمر المتقدم في مرحلة الدكتوراه عن (45 سنة).

10- أن تنطبق على المتقدم الشروط العامة للمنح الخارجية.

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/s9122