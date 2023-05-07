ارتكب هذا الأمر على مواقع التواصل.. شرطة الرس تقبض على مواطن بالقصيم

تواصل – واس:

أعلنت شرطة محافظة الرس بمنطقة القصيم أنها ألقت القبض على مواطن لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الحشيش المخدر.

وأكدت أنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ضبط 4 أشخاص بعسير لترويجهم مادة الحشيش المخدر

قبضت مكافحة المخدرات على 4 مواطنين بمنطقة عسير، لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

وضبط بحوزتهم سلاح وذخيرة حية وممنوعات ومبلغ مالي، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات يرجى الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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