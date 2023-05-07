تعلَّم العربية لقراءة القرآن.. أبرز مواقف وآراء الملك تشارلز تجاه الإسلام والمسلمين

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يشتهر ملك بريطانيا الجديد، تشارلز الثالث، بكونه أبرز ملوك بريطانيا اهتمامًا بالإسلام، وهو يعرف بدراسته العميقة للإسلام، وقد وصل شغفه به إلى حد تعلم اللغة العربية من أجل قراءة القرآن الكريم، الذي استشهد بآياته في غير مرة.

اهتمام الملك تشارلز الثالث، الذي تم تنصيبه ملكًا لبريطانيا أمس، بتعزيز الحوار بين الإسلام والغرب، واتخاذه للموقف المغاير في الغرب حول الحديث عن صراح الحضارات، يعود إلى ما قبل عقود.

وأظهر تشارلز اهتمامًا مميزًا بالتعرف على الإسلام والتعمق في حضارته..

بل وأشاد بأعمال المفكر الإنجليزي مارتن لينجز، الخبير بأعمال شكسبير، والذي اعتنق الإسلام، بل وقدم لأحد كتبه.

سوء التفاهم بين الإسلام والغرب

وعندما ألفى محاضرة في مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية عام 1993، تحدث عن أهمية تنمية الحوار والروابط بين الإسلام والغرب.

وفند الملك تشارلز الثالث نظرية “صراع الحضارات”، التي تعتبر أن الإسلام يخوض حربًا مع الغرب، وتحدث وقتذاك عن سوء التفاهم بين العالمين.

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ومما قاله آنذاك: “من الغريب أن يستمر سوء التفاهم بين الإسلام والغرب. لأن ما يربط العالمين هو أكبر وأقوى مما يفرقهما..

المسلمون والمسيحيون واليهود هم “أهل الكتاب” ويشترك الإسلام والمسيحية في عبادة إله واحد وفكرة أن الحياة الدنيا إلى زوال والمسؤولية عن أفعالنا والوعد بالحياة الأخرى”.

وخلال الحملة التي انطلقت ضد العديد من المؤسسات الخيرية المسلمة في بريطانيا في أعقاب هجمات 11 سبتمبر بنيويورك عام 2001، كان تشارلز أول من تبرع لهذه المؤسسات لمنحها الحصانة والشرعية ضد الهجمات التي تلاحقها.

وقال أثناء زيارة إلى باكستان في عام 2006: “بقاء هذا الكوكب سيعتمد على فهمكم أنّه يمكنكم تحقيق الوحدة من خلال التّنوّع”.

واقتبس من القرآن آية {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}.

دراسة العربية وقراءة القرآن

كما يقدم الكاتب البريطاني روبرت جوبسون، في كتابه “تشارلز في السبعين.. الأفكار، الآمال، الأحلام”؛ أن الملك شارلز “شغوف بالإسلام، وقد سبق أن قرأ القرآن، ودرس اللغة العربية”.

وكان الأمير تشارلز يتعمد أن يُوقّع الرسائل التي كان يوجهها للزعماء العرب باللغة العربية.

ويرى جوبسون أن الفكرة الأساسية لتشارلز تقوم على أن “الإسلام يمكن أن يعلمنا جميعًا طريقة للتفاهم والعيش في العالم”.

ويعتقد “أن العالم الإسلامي هو القيِّم على واحد من أعظم كنوز الحكمة والمعرفة الروحية المتراكمة المتاحة للبشرية”.

دور الإسلام في المجتمعات الغربية

وأبرز الملك تشارلز وقتما كان وليًا للعهد، وأميرًا لويلز، دور الإسلام في المجتمعات الغربية.

وصرّح بأنّ الإسلام “جزء من ماضينا وحاضرنا، في جميع مجالات المسعى الإنسانيّ..

وتابع: “لقد ساعد في خلق أوروبا الحديثة. وهو جزء من ميراثنا، وليس شيئاً منفصلاً عنه”.

وحث الغرب على تجاوز محاولات التشويه المعاصرة للإسلام، ورؤية أن “المبدأ الموجه وروح القانون الإسلامي، المستلهم مباشرة من القرآن، هما العدل والرحمة”.

وأشار إلى أن النساء منحن حق التملك والإرث في الإسلام قبل 1400 عام، وأشاد “بالتسامح المذهل” الذي مارسه الإسلام في العصر الوسيط، وأعرب عن أساه لما يوجد في الغرب من “جهل بما في عنق ثقافتنا وحضارتنا من دين للعالم الإسلامي”.

ووصف المجتمعات المسلمة في بريطانيا – التي تشكل ثاني أكبر ديانة في البلاد – بأنها “مكسب لبريطانيا”، وبأن مسلمي بريطانيا “يسهمون في الثراء الثقافي لأمتنا”.

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اندماج في الاتجاهين

وفي خطاب غير مألوف في الغرب ينافض أولئك الذين يطالبون المسلمين بالتخلي عن هوياتهم حتى يتم استيعابهم ودمجهم داخل المجتمعات الغربية، دعا الملك تشارلز إلى عملية اندماج في الاتجاهين.

إذ قال إنه ينبغي على المسلمين “موازنة حريتهم الأساسية في أن يكونوا كما هم مع تقدير أهمية الاندماج في مجتمعنا”.

بينما يتوجب على غير المسلمين إبداء “الاحترام للشعائر اليومية للديانة الإسلامية، والحرص بنزاهة على تجنب الأعمال التي من شأنها أن تسبب ضررا بالغا”.

وقام الملك تشارلز بزيارات للعديد من الدول العربية، وآخرها زيارته للأردن ومصر في نوفمبر2021.

وطوال الفترة التي كان فيها وليا لعهد بريطانيا، لم ينقطع عن زياراته للمنطقة العربية، التي يقول كثيرون إنه يعشق تاريخها.

ولم ينقطع يومًا عن الاطلاع على ثقافتها، ربما بحكم تاريخ بلاده وعلاقاتها التاريخية بها.

وقد شوهد في صور كثيرة وهو يزور متاحف للفن الإسلامي، كما شوهد وهو يرتدي الزي العربي التقليدي، ويرقص رقصة العارضة الشهيرة في المملكة.

أقدم نسخ المصحف في العالم

وقدم للإمارات العربية المتحدة نسخة إلكترونية لأقدم نسخ المصحف في العالم، وتوجد في جامعة برمنجهام. يبلغ عمرها نحو 1370 عامًا.

وعقب زيارته للجامع الأزهر في عام 2021 ، قال في كلمة:

“أؤمن من عميق قلبي، بأنه يتعين على كل الرجال والنساء المسؤولين في هذا العالم، أن يعملوا من أجل استعادة الاحترام المتبادل بين الأديان..

وأن علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لإنهاء حالة انعدام الثقة التي تسمم حياة الكثيرين”.

ووصفه أحمد الطيب شيخ الأزهر بأنّه “صوت غربيّ عادل” بشأن الإسلام واحتفل بلقائهما.

ووصف ذات مرة العالم الإسلامي بأنه “القيِّم على واحد من أعظم كنوز الحكمة والمعرفة الروحية المتراكمة المتاحة للبشرية”.

وخلال حديثه عن ظاهرة التغيرات المناخية التي تؤرث العالم، قال تشارلز: “لطالما علم الإسلام هذا، وتجاهُل هذا الدرس يعني التقصير في عقدنا مع الخالق”.