“مايكروسوفت” تستثمر 19 مليار دولار في برنامج “قد يغني عن الطبيب”.. هذه تفاصيله

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استثمرت شركة مايكروسوفت 19 مليار دولار في برنامج يهدف لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.

ويستهدف البرنامج تخفيف الضغط على الأطباء الذين ينتابهم القلق من مشكلات تخص الدقة والمسؤولية وحتى كيفية تنسيق الملاحظات، بحسب “فوربس”.

ومن شأن البرنامج الجديد أن يستهدف في المقام الأول مساعدة الأطباء في الجانب الإداري،

بحيث يغنيهم عن إدخال تفاصيل كثيرة في السجلات الطبية التي تتطلب منهم غالبًا العمل حتى وقت متأخر من الليل.

الأعباء الإدارية

من جهته، قال الطبيب الباطني ورئيس قسم المعلومات الطبية في بروفيدنس (رود آيلاند)،

سكوت سميثرمان، إن غالبية الأطباء يكرهون الأعباء الإدارية في مهنتهم، وهي تعد واحدة من أكبر أسباب إرهاقهم.

كان “سميثرمان” يجري الاختبارات على تقنية من شأنها أن تخفف بعض العبء،

وهي عبارة عن تطبيق يسجل محادثات الطبيب مع المرضى ويستخدم الذكاء الصناعي في إنشاء الملاحظات الطبية المطلوبة في السجلات الطبية.

معلومات عن التطبيق

١- طورته شركة Nuance Communications ويسمى Dragon Ambient eXperience، أو DAX،

وهي ذاتها شركة الذكاء الصناعي التي استحوذت عليها مايكروسوفت مقابل 18.8 مليار دولار في 2022.

٢- يستخدم تطبيق DAX نحو 430 طبيبًا ومعظمهم أظهر إعجابه بالتطبيق حتى الآن.

٣- يحتاج التطبيق إلى مراجع بشري لمراجعة عمل الذكاء الصناعي قبل إرساله إلى الطبيب لإلقاء النظرة النهائية.

عقبتان أمام المشروع

ورغم النجاحات والإشادات فإن “سميثرمان” يشير إلى عقبتين رئيسيتين لإقناع المزيد من الأطباء باستخدامه،

ألا وهما: “مقاومة التغيير” و”فقدان السيطرة” على كتابة الملاحظات مهما كانوا يكرهونها.

و ستطرح مايكروسوفت وNuance إصدارًا مؤتمتًا بالكامل يتضمن خدمات روبوت GPT-4 بفضل شراكتها مع شركة OpenAI.

مدى نجاح المشروع

يعتمد نجاح المشروع على إجابة السؤال: هل سيتنازل الأطباء عن جزء من تحكمهم للآلات غير الكاملة لاستعادة بضع دقائق من حياتهم؟

في سياق متصل، قال الخبراء إن المخاوف بشأن الدقة والمسؤولية وحتى بعض القضايا مثل كيفية تنسيق الملاحظات،

قد تجعل بعض الأطباء يترددون في استخدام التطبيق الذي تستثمر فيه مايكروسوفت، وتبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات.

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