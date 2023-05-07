مميزات فريدة لأحدث السيارات في روسيا.. (صور)

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تشهد السوق الروسية في شهر مايو الجاري، ظهور العديد من المركبات الأنيقة والمتطورة.

واحدة من هذه السيارات المتطورة، هي سيارة “آتوم” الكهربائية المطورة محليا، والتي ستظهر نماذجها الأولية قريبا.

مميزات السيارة

وتتمتع هذه السيارة بالعديد من المميزات منها:

١- تنتمي إلى الفئة “B” من مركبات السيدان المتوسطة الحجم، وستأتي بطول 3 أمتار و75 سنتيمترا.

2- المسافة بين محوري عجلاتها 251 سم، وستحصل على بطارية تكفيها لقطع 500 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة.

ومن المقرر أن تطرح علامة Hongqi الصينية في روسيا الشهر الجاري عدة نماذج من سياراتها المميزة، وستباع هذه المركبات من خلال وكلاء شركة FAW.

أما شركة BAIC فستطرح في روسيا الشهر الجاري نموذجين من السيارات هما X35 التي ستأتي بهيكل كروس أوفر، وسيارة السيدان U5 Plus الجديدة.

وستظهر في روسيا الشهر الجاري أيضا سيارة Kaiyi X3 الجديدة والتي بنيت على منصات مركبات Chery Tiggo 4.

كما ستأتي هذه السيارة بمحرك بعزم 114 حصانا، كما ستطلق منها نسخة Pro مزودة بمحرك بعزم 147 حصانا.

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