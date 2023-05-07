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41 في مكة.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
تحذير من “الأرصاد”: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

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41 في مكة.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

41 في مكة.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

41 في مكة.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
٠٩:٥٦:٣١ ص، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 41 درجة في مكة المكرمة والخرج وحفر الباطن.

وسجل40 درجة في الرياض ووادي الدواسر والصمان والتنهات والدهناء والأحساء، و39 في المدينة وشرورة والدمام.

 كما سجل 38 في المجمعة، و 37 درجة في جدة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 25 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف والقريات 15 درجات مئوية.

الباحة وأبها 16 وتبوك 18 وعرعر 19 درجة مئوية

استمرا الحالة المطرية مع رياح نشطة

وحذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار الحالة المطرية مع رياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

أمطار رعدية وبرد على هذه المناطق

وتوقع أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على مكة والمدينة ونجران وجازان وعسير والباحة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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