مخاوف متزايدة.. الملياردير الأمريكي “وارن بافيت” يُشبّه الذكاء الاصطناعي بـ “القنبلة الذرية”

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أعرب المستثمر الأمريكي، الملياردير وارن بافيت عن قلقه من صعود الذكاء الاصطناعي، مقارنًا هذه التكنولوجيا بتصنيع القنبلة الذرية.

جاء ذلك خلال مناقشة واسعة في الاجتماع السنوي لشركة “بيركشاير هاثاواي” المملوكة لبافيت في أوماها بولاية نبراسكا، بمشاركة شريكه، تشارلي مونجر، حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

بافيت، الذي قال إنه تلقى درسًا في استخدام “تشات جي بي تي” من صديقه بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، أعرب عن مخاوفه بشأن البرامج سريعة التطور.

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قلق تجاه الذكاء الاصطناعي

وعلى الرغم من أن بافيت قال إنه أعجب بالقدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التحقق من جميع الآراء القانونية، إلا أنه قال إنه قلق بعض الشيء بشأن التكنولوجيا.

قال المستثمر البالغ من العمر 92 عامًا: “عندما يستطيع شيء ما القيام بكل أنواع الأشياء، أشعر بالقلق قليلاً.

لأنني أعلم أننا لن نكون قادرين على إلغاء اختراعه، كما تعلمون، لقد اخترعنا، لسبب وجيه للغاية، القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية”.

وأضاف، وفقًا لقناة “فوكس بيزنس”: “كان من المهم للغاية أن نفعل ذلك.

“ولكن هل من الجيد أن تتحرر القدرة على القيام بذلك خلال الـ 200 عام القادمة من العالم؟”.

وأعرب بافيت عن اعتقاده بأن الذكاء الاصطناعي سيغير “كل شيء في العالم، باستثناء الطريقة التي يفكر ويتصرف بها الرجال”. وتابع قائلاً: “وهذه خطوة كبيرة يجب اتخاذها”.

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وجهة نظر مغايرة

لكن مونجر، نائب رئيس شركة بيركشاير هاثاواي، البالغ من العمر 99عامًا كان له وجهة نظر مختلفة بعض الشيء إزاء الذكاء الاصطناعي.

قال مونجر: “أنا شخصيًا متشكك في بعض الضجيج الذي يجري في مجال الذكاء الاصطناعي. أعتقد أن الذكاء القديم يعمل بشكل جيد”.

جاءت التعليقات من اثنين من أكبر المستثمرين الأمريكي بعد أن وقع أكثر من 1600 باحث وخبير تقني، من بينهم إيلون ماسك، نداءً في أواخر مارس،

يدعو إلى وقف تطوير الذكاء الاصطناعي لمدة ستة أشهر، بدعوى أنه يشكل “مخاطر عميقة على المجتمع والإنسانية”.

وجاء في الرسالة: “يجب تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قوية فقط بمجرد أن نكون واثقين من أن آثارها ستكون إيجابية وأن مخاطرها يمكن التحكم فيها”.

وأبهرت منصّة “تشات جي بي تي”، التي أطلقتها شركة “أوبن إيه آي” بدعم من “مايكروسوفت” في نوفمبر الماضي، المستخدمين.

وأصبحت المنصة قادرة على الإجابة بوضوح ودقة على أسئلة صعبة، لا سيما كتابة شيفرات برمجية، وحتى النجاح في امتحانات.

لكنّ اعتماد هذه التكنولوجيا وتقدّمها الفائق السرعة يثيران في الوقت نفسه مخاوف كثيرة، وخصوصًا أن رئيس “أوبن أيه آي” سام ألتمان تحدث عن التوصل في المرحلة المقبلة،

إلى ما يسمى الذكاء الاصطناعي “العام”، وهو عبارة عن برامج “أكثر ذكاءً من البشر” عمومًا.