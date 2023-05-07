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تحذير من “الأرصاد”: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

تحذير من “الأرصاد”: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

تحذير من “الأرصاد”: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء
٠٩:٣٢:٠٦ ص، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، تنبيهًا من أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة على مناطق مختلفة من المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية, على هذه المناطق:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة

منطقة الباحة وتشمل “العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن”، مبينًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة

كما نبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين أن الحالة تشمل على “المدينة الحناكية والمهد والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران

وحذر المركز من هطول أمطار تتراوح من خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية.

وأشار إلى أن الحالة على مدينة نجران، ومحافظات “بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة”، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان

وأكد المركز تأكيد تحذيره من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأضاف أن على محافظات “أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والفطيحة”، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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