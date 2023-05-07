توضيح جديد من “الصحة” حول شروط منح الإجازة المرضية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن شروط منح الإجازة المرضية وقنوات التواصل معها بهذا الصدد.

جاء ذلك ردًا على استفسار لمواطنة تسأل: هل يحق لي طلب إجازة بسبب خلع ضرس، لأن البعض يرفض بسبب أن وزارة الصحة تمنع ذلك مع العلم أن الحاله تستدعي؟.

وأوضح حساب “الصحة_937″، التابع لوزارة الصحة بأنه “بشكل عام تمنح الإجازة المرضية بناءً على تقييم الطبيب المعالج و مدى إحتياج المراجع للراحة”.

وتابع: “في حال لديكم ملاحظة حيال ذلك بإمكانكم التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة او من خلال الإتصال بالرقم 937 لتقديم الخدمة اللازمة”.

وتتم إجراءات منح تقارير الإجازات المرضية لموظفي الدولة عبر نظام إلكتروني بتسجيل الجهات الصحية كجهة معتمدة لمنح الإجازات المرضية.

إذ تعمل “منصة صحة” على توحيد كافة الإجراءات وتسهيل الخدمات داخل منظومة القطاع الصحي من أجل إصدار الإجازات المرضية الالكترونية.

وتتم وفق لوائح وقوانين لتسهيل التواصل بين أطراف الإجازة المرضية “جهة العمل، الموظف المريض، الجهة الصحية المانحة للتقرير”،

وذلك وفق أفضل المواصفات الفنية والأمنية.

ويتم ربطها مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة بوزارة الصحة، وزارة الداخلية، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية،

ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف المساهمة في إيقاف الإجازات المزورة والحد منها، والاستغناء عن الإجازات الطبية الورقية.

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ما هي المستندات الوجب تقديمها للإجازات المرضية؟

يتعين على الموظف تقديم بعض الوثائق والمستندات لكي يتمكن من الحصول على إجازة مرضية من جهة العمل، ومن أهمها:

-توافر شهادة طبية مصدقة من الطبيب المتابع تبين الحالة الصحية الخاصة بالموظف، ونوع مرضه ومدة الإجازة اللازمة للشفاء من الحالة المرضية.

-نسخة من البطاقة الوطنية الخاصة بالموظف للتعرف على هويته والتيقن من صحة البيانات المتوفرة عنه والمسجلة بشكل سابق.

-إفادة من جهة التوظيف أو الجهة الخاصة بالخدمة الصحية حتى يتمكن الموظف من الحصول على إجازة مرضية التي تتحدد مدتها تبعاً لحالته الصحية.

-قد يتطلب الأمر إضافة المزيد من الوثائق والمستندات، تبعًا للجهة التي يُقدمها إليها العامل، ووفقًا لقواعد العمل والضوابط والإجراءات الخاصة بكل جهة.

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كيفية الاستعلام عن الإجازة المرضية؟

-الدخول عبر بوابة صحتي من خلال حساب المستخدم على المنصة صم إدخال كلمة السر ورقم الهوية، وذلك على الرابط الرسمي (اضغط هنا).

-بعد ذلك يتم الاطلاع على الخدمات المتعددة الموجودة بالمنصة ثم الدخول على اختيار إجازات مرضية من قائمة الخدمات الظاهرة.

-الاطلاع على كافة الإجازات المرضية الممنوحة للموظف وهي موضحة في قائمة مبينة على بوابة صحة.

-الضغط على الإجازة المرضية المطلوبة لاستعراض جميع المعلومات الخاصة بها بشكل تفصيلي.

-يشتمل هذا الخيار على بعض البيانات ومنها بداية الإجازة وموعد انتهائها،

والفترة الإجمالية لها وسبب الحصول عليها وغيرها من المعلومات التفصيلية.