عاجل.. الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي في المملكة بنسبة 3.9%

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي في المملكة بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح الجهاز أن النمو يعود إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية والخدمات الحكومية.

وأشار إلى ارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

في سياق آخر، كشفت الهيئة العامة للإحصاء – في وقت سابق – عن انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من عام 2023 م.

انخفاض أسعار قطع الأراضي السكنية

وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2022م متأثراً بانخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 0.2%، وذلك لانخفاض أسعار قطع الأراضي السكنية والتي انخفضت بنسبة 0.2%، وأسعار العمائر السكنية بنسبة 0.9%، وأسعار الفلل بنسبة 2.0%، وأسعار الشقق بنسبة 0.1% .

ووفقاً لنتائج النشرة فقد انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.9%،كما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر

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