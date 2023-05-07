“الودائع الأمريكية” في أدنى مستوياتها منذ عامين

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سجلت ودائع البنوك التجارية الأميركية تراجعا جديدا حيث وصلت إلى أقل مستوى في نحو عامين وبالتحديد منذ يونيو 2021.

وبحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي، فقد تراجعت الودائع لدى البنوك التجارية الأميركية على أساس غير معدل موسميا بنحو 120 مليار لـ17.1 تريليون دولار في 26 أبريل الماضي.

واستقرت الودائع بعد تدفقات قياسية في أعقاب انهيار كل من SVB وSignature، لكن النزوح عاد مجدداً في النصف الأخير من الشهر الماضي.

وتشهد تلك الفترة عادة تدفقات كبيرة من الحسابات مع اقتراب موسم الإيداع الضريبي السنوي من نهايته.

واندفع المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، بعد انهيار وإفلاس بنك سيليكون فالي.

أسباب الانهيار

ويرجع السبب الأساسي للانهيار إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل عام لكبح جماح التضخم، وبعد التحرك القوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى استنفاد زخم أسهم التقنية التي كان بنك وادي السيليكون يستفيد منها.

كما أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى تآكل قيمة السندات الطويلة الأجل التي التهمها بنك وادي السيليكون والبنوك الأخرى خلال حقبة أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض والشبه صفرية.

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