تنبيه عاجل من التأمينات للورثة.. يجب عليكم القيام بهذا الأمر تجنبًا لوقف المعاش

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الورثة تجنبًا لوقف المعاش.

جاء ذلك ردًا على أسباب توقف صرف المعاش لمستفيدة من نظام التأمينات تحصل على معاش والدها المتوفى.

وأجابت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “يلزم تقديم حساب بنكي شخصي لكل وريث تجنبًا لإيقاف المعاش..

يمكنك تقديم طلب تعديل بيانات القائم بالصرف لمعاش يتبع نظام التأمينات من خلال زيارة الرابط التالي واتباع إرشادات الخدمة: (اضغط هنا).

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صرف معاش التقاعد

وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.

ويحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل، مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

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المستحق لراتب المتوفى

وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد المستحقين الحقيقيين للراتب التقاعدي بعد وفاة صاحب التقاعد وهم:

-أولًا الزوج أو الزوجة.

-وأيضًا الأم و الأب.

-كما يستفيد الأبناء من الجنسين، وأبناؤهم من الجنسين.

-وكذلك الأخ والأخت، والجد وأيضًا الجدة.

-وفيما عدا الزوجة والأبناء يشترط في باقي الفئات أن يكون المستفيد معتمدًا بشكل رئيس على صاحب المعاش في الإعالة عند الوفاة.

-وفي حالة الوفاة يتم فى ذلك الوقت تخصيص راتب تقاعدي لهؤلاء المستحقين يعادل الراتب الذي كان يتقاضاه الشخص قبل وفاته.

-وفى حال إذا بلغ عدد المستحقين للمعاش ثلاثة أو أكثر، سوف يتم التوزيع فيما بينهم بالتساوي.

-أما إذا كانوا اثنين فى هذه الحالة سوف يتم تخصيص نسبة 75% من قيمة الراتب، وإذا كان شخصًا واحدًا يخصص له قيمة 50% من إجمالي قيمة المعاش.

صرف معاش المتقاعد المتوفى للورثة في 7 حالات

يتم الاستفادة من المعاش التقاعدي للشخص المتوفى، في الحالات الآتية:

-يمكن أن تستفيد منه الزوجة أو الزوج وذلك طبقًا للنظام المدني التقاعدي للموظف، ويكون وفق للنظام التابع للخدمة المدنية.

-كما تستفيد الزوجة من هذا المعاش طبقًا للتقاعد العسكري إن كانت غير موظفة.

-يحق للأبناء الذكور أن يستفيدوا من المعاش إلى أن يصلوا 21 عامًا.

-وهناك إمكانية أن يستمر الصرف للأبناء إلى أن يصل لسن 26 عامًا، ولكن بشرط أن يلتحق بالدراسة.

-يمكن الاستفادة من المعاش في حال لم يكن موظفًا أو مصابًا بعجز صحي يمنعه من الحصول على عمل يكسب منه دخلاً شهريًا، ولكن يجب تقديم إثبات لهذا القرار ويكون من قبل الهيئة الطبية حتى يزول العجز.

-كما يمكن للبنات الاستفادة من المعاش دون الالتزام بسن محدد، وبإمكانهم أن يحصلوا عليه حتى يتزوجوا، أو حتى تتوفر لهم وظيفة تخضع لنظام الخدمة المدنية.

-ويحق لابن الابن وبنته إن توفي الشخص المستفيد من المعاش، ولكن بشرط أن يكون الشخص المتوفى كان يعولهم وهو على قيد الحياة.