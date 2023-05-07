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تسجيل نادر.. الشيخ بن عثيمين يكشف أهم أسباب زيادة الرزق
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تسجيل نادر.. الشيخ بن عثيمين يكشف أهم أسباب زيادة الرزق

تسجيل نادر.. الشيخ بن عثيمين يكشف أهم أسباب زيادة الرزق

تسجيل نادر.. الشيخ بن عثيمين يكشف أهم أسباب زيادة الرزق
٠٩:١٧:٥٩ ص، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – يتحدث فيه عن أهم أسباب زيادة الرزق.

وفي المقطع النادر، كشف الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أن كل شيء منذ أن خلق القلم مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ.

وأضاف أن الله تعالى عندما خلق القلم قال: اكتب؛ قال وماذا أكتب؟

قال: ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة، ما هو كائن إلى يوم القيامة.

 وبين أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: “إن الجنين في بطن أمه إذا مضى عليه أربعة أشهر، بعث الله إليه ملكًا ينفخ فيه الروح، ويكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد”.

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أهم أسباب زيادة الرزق

وتابع: إن الرزق مكتوب عن الله ولا يزيد ولا ينقص، ولكن الله عز وجل قد جعل له أسبابًا يزيد بها الرزق وينقص.

ومن أهم أسباب زيادة الرزق:

1 – بر الوالدين، وهو سبب في زيادة العمر، وسعة الرزق، وتفريج الكربات، وإجابة الدعوات، وانشراح الصدر.

2 – تقوى الله عز وجل، لقول الله تعالى: ” وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ”.

3 – صلة الرحم، والقرابات لقول رسول الله ﷺ قال: “من أحب أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه”.

4 – أن يسعى الإنسان ويعمل للكسب وزيادة الرزق لقول الله تعالى:

“هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ”.

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الرزق الشيخ بن عثيمين بر الوالدين بن عثيمين تقوى الله زيادة الرزق صلة الرحم

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